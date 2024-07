Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ο 20χρονος δράστης ήταν αριστούχος μαθητής ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το BBC, ο 20χρονος Κρουκς φέρεται να άνοιξε πυρ ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε σε πλήθος στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, σκοτώνοντας έναν 50χρονο εθελοντή πυροσβέστη και τραυματίζοντας άλλους δύο σοβαρά.

Ο δράστης δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από τις Μυστικές Υπηρεσίες, δευτερόλεπτα μετά από την κίνηση του να πυροβολήσει κατά της εξέδρας, από την οποία μιλούσε ο Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια

Ο 20χρονος εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου και πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή των Μυστικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με αξιωματούχους, όπου και κατέληξε.

Σε ανακοίνωσή του, το FBI ανέφερε ότι ο Κρουκς ήταν ο νούμερο ένα ύποπτος στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου.

Ο Τόμας Κρουκς δεν έφερε μαζί του ταυτότητα, και έτσι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν DNA τεστ για να τον ταυτοποιήσουν, μόλις έπεσε νεκρός.

Έξω από το σπίτι του δράστη, στο Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από το Μπάτλερ, όπου ο 20χρονος πυροβόλησε τον Ντόναλντ Τραμπ, αστυνομικοί, πράκτορες του FBI και της CIA απέκλεισαν την πρόσβαση ενώ έκλεισαν και τον εναέριο χώρο στην περιοχή.

Σύμφωνα με το FBI, ο Κρουκς ταξίδεψε περίπου μια ώρα από το σπίτι του μέχρι το Μπάτλερ, με μοναδικό σκοπό να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το FBI εξετάζει τις παραδόσεις «ύποπτων πακέτων» στο σπίτι και γύρω από το σπίτι του Κρουκς τις προηγούμενες ημέρες, καθώς φαίνεται ότι το ημιαυτόματο όπλο, το σκόπευτρο, τις σφαίρες, τα προμηθεύτηκε λίγο πριν την απόπειρα.

Ο Κρουκς είχε καταγωγή από το Μπέθελ Παρκ στην Πενσυλβάνια και αποφοίτησε το 2022 από το Bethel Park High School κατακτώντας μάλιστα βραβείο 500 δολαρίων από την Εθνική Πρωτοβουλία Μαθηματικών και Επιστήμης, σύμφωνα με τοπική εφημερίδα.

Εργαζόταν σε μια τοπική κουζίνα γηροκομείου σε μικρή απόσταση από το σπίτι του, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με τα αρχεία ψηφοφόρων της Πολιτείας, ο δράστης ήταν εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικάνος, ενώ φέρεται επίσης να δώρισε 15$ στην ομάδα φιλελεύθερων με την επωνυμία ActBlue το 2021.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο Κρουκς φορούσε ένα μπλουζάκι από το Demolition Ranch. Πρόκειται για ένα κανάλι στο YouTube γνωστό για την παρουσίαση όπλων και βίντεο με περιεχόμενο στρατιωτικών καταστροφών. Το κανάλι έχει εκατομμύρια συνδρομητές που προβάλλει καθημερινά βίντεο από διαφορετικά όπλα και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

