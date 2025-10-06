Απόπειρα βιασμού 2.30 το μεσημέρι! «Ανέβηκε από πάνω μου, μου έσκισε την μπλούζα και προσπαθούσε να μου κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο»

Γυναίκα 59 χρόνων από την Αργυρούπολη έζησε εφιαλτικές στιγμές τρόμου, καθώς της επιτέθηκε άγνωστος άνδρας στην είσοδο της πολυκατοικίας της.

Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας Λάμπρος μετά τη δολοφονία της κόρης του από τον εγγονό του

Η γυναίκα περιέγραψε τη μάχη που έδωσε και το πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τον άνδρα που ακόμη δεν έχει συλληφθεί.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Παρασκευή, γύρω στις 14.30, στη λεωφόρο Κύπρου, ένα από τα πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Η γυναίκα βρισκόταν στην Αθήνα για να βοηθήσει με τις ετοιμασίες του γάμου της κόρης της που τελικά έγινε δύο ημέρες μετά την επίθεση, χθες Κυριακή.

Η 59χρόνη, όπως είπε στο Mega, «γυρνούσα από το σούπερ μάρκετ απέναντι από το σπίτι μου. Γύρω στις 14:30 το μεσημέρι, μπήκα στην είσοδο με τα κλειδιά μου. Δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα και κατάλαβα ότι κάποιος με άρπαξε από τα μαλλιά, με έριξε κάτω στην είσοδο του σπιτιού. Με έπιασε από την κοτσίδα που είχα, με τράβηξε και με έριξε κάτω».

Η γυναίκα προσπάθησε να απωθήσει τον δράστη που φορούσε μάσκα και κουκούλα και κάλεσε σε βοήθεια.

«Ανέβηκε από πάνω μου, μου έσκισε την μπλούζα και προσπαθούσε να μου κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο. Το κατέβασε μέχρι ένα σημείο, μου έσκισε και το εσώρουχο. Φώναζα βέβαια. Πάλευα όσο μπορούσα να παλέψω και κάποια στιγμή μάλλον φοβήθηκε, γιατί είναι μια είσοδος που μπαινοβγαίνει πολύς κόσμος. Είναι πολυκατοικία», είπε.

Η 59χρονη έβαλε τις φωνές και αυτό έκανε τον άνδρα να το σκάσει.

«Δεν μίλησε καθόλου. Το μόνο που προσπαθούσε να κάνει, ήταν να μου κατεβάσει το παντελόνι. Δεν κατάφερα να δω πολλά πράγματα, γιατί φορούσε κουκούλα και μάσκα. Έφυγε τρέχοντας. Άνοιξε την πόρτα, από τις φωνές μου μάλλον φοβήθηκε», είπε.

Το σοκ για τη γυναίκα δεν έχει περάσει. «Έκλαιγα χωρίς σταματημό. Τα παιδιά μου μου είπαν: ‘Ήσουν τυχερή που δεν είχε πάνω του μαχαίρι ή κάτι άλλο’. Θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει», είπε.

Η γυναίκα είπε ακόμη: «Μου λέει η κόρη μου ‘άλλη φορά δεν θα κλείνεις την πόρτα μαμά. Θα κοιτάς πίσω πρώτα’. Πού να πάει το μυαλό μου 14:30 το μεσημέρι; Εντάξει, είπαμε, είμαστε λίγο υποψιασμένοι, αλλά όχι κι έτσι. Να μην μπορούμε να πάμε ούτε σούπερ μάρκετ;».

Η κόρη της 59χρονης ανέφερε πως πριν από μερικούς μήνες είχαν ακουστεί φήμες για παρόμοια περιστατικά στην περιοχή, με νεαρό άνδρα να επιτίθεται σε γυναίκες μέρα μεσημέρι.

«Αν το έκανε αυτό σε έναν κεντρικό δρόμο μέρα μεσημέρι, μπορεί να το ξανακάνει οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε. Η μητέρα μου αντιστάθηκε, είχε δύναμη. Αν ήταν κάποια πιο αδύναμη, ίσως να μην τα είχε καταφέρει», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «η πολυκατοικία μας έχει κλειστή πιλοτή και μόνο ένας γείτονας άκουσε τη φωνή της μητέρας μου και βγήκε. Ευτυχώς, αυτό ήταν αρκετό για να τον τρομάξει και να φύγει».

