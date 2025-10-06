Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας Λάμπρος μετά τη δολοφονία της κόρης του από τον εγγονό του

Είχε ζήσει δύο προσωπικά δράματα

06 Οκτ. 2025 21:33
Pelop News

«Έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας Λάμπρος από τη Λάρισα. Ο ιερέας είχε ζήσει δύο προσωπικά δράματα, χάνοντας την κόρη του προ μηνών όταν τη δολοφόνησε ο εγγονός του, αλλά και το άλλο του παιδί από εγκεφαλικό.

Ο ιερέας ήταν πατέρας της 52χρονης Λουίζας που σκότωσε ο γιος της τον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο ίδιος είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του.
Ο πατέρας Λάμπρος Ρίνης άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Δευτέρα (6/10). Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Το σκάνδαλο
Ο ιερέας είχε γίνει γνωστός στο πανελλήνιο τον Νοέμβριο του 1997 για ένα σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών. Τις αποκαλύψεις είχε κάνει ο ίδιος ο πατέρας Λάμπρος μετά από υπόνοιες που είχε, για την κατάληξη των χρημάτων των πιστών που άφηναν στο παγκάρι του προσκυνήματος και είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στον ναό, όπου και είχε καταγράψει την κλοπή των χρημάτων από τα τότε μέλη της αρμόδιας επιτροπής του προσκυνήματος.

Στα πλάνα που είχαν δει το «φως» της δημοσιότητας απεικονίζονταν μέλη της επιτροπής να αφαιρούν σε σχεδόν καθημερινή βάση χρήματα από το παγκάρι του προσκυνήματος, τα οποία σύμφωνα με τους τότε υπολογισμούς ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 45 εκατομμυρίων δραχμών. Τα μέλη της επιτροπής που υπεξαιρούσαν τα χρήματα ήταν ένας υπάλληλος του ΟΣΕ, ένας απόστρατος αξιωματικό του στρατού και δύο ιερείς. Το σκάνδαλο πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τις δικαστικές προεκτάσεις της υπόθεσης να διαρκούν μέχρι το 2007.
