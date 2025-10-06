«Μπροστά στα μάτια μας εξελίσσεται μια γενοκτονία» η Γκρέτα Τούνμπεργκ από την Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ

«Ποτέ δεν θα καταλάβω πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο κακοί»

06 Οκτ. 2025 19:58
Στην Αθήνα και στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με πτήση από το Εϊλάτ του Ισραήλ αφίχθηκαν σήμερα (6/10/2025) οι 27 Έλληνες που είχαν πάρει μέρος στη δράση της Global Sumud Flotilla για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Μαζί τους έφτασαν και άλλοι 134 πολίτες από 15 χώρες που είχαν συλληφθεί και κρατηθεί για λίγες ημέρες από τις ισραηλινές Αρχές. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για 28 Γάλλους, 15 Ιταλούς και 9 Σουηδούς εκ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Μάλιστα, η ίδια μιλώντας σε δημοσιογράφους για τη Γάζα τόνισε ότι «μια γενοκτονία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας» και ότι οι διεθνείς κυβερνήσεις δεν κάνουν «ούτε τα ελάχιστα» για να σταματήσει η αιματοχυσία. «Ποτέ δεν θα καταλάβω πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο κακοί» τόνισε.
19:58 «Μπροστά στα μάτια μας εξελίσσεται μια γενοκτονία» η Γκρέτα Τούνμπεργκ από την Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ
