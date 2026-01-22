Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην Κρήτη από την αφρικανική σκόνη – «Χάθηκαν» βουνά και πόλεις σε Ηράκλειο και Χανιά BINTEO

Σε έντονα επιβαρυμένη κατάσταση βρέθηκε το μεσημέρι η ατμόσφαιρα στην Κρήτη, καθώς οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης ξεπέρασαν τα όρια, προκαλώντας αποπνικτική εικόνα σε μεγάλες αστικές περιοχές.

Στο Ηράκλειο, η ορατότητα μειώθηκε σημαντικά, με τον Γιούχτα και τα γύρω βουνά να «εξαφανίζονται» πίσω από το πυκνό πέπλο σκόνης και το τοπίο να αλλοιώνεται αισθητά. Η πόλη διακρινόταν μόλις αμυδρά, καθώς το νέφος σκέπασε τον αστικό ιστό.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στα Χανιά, όπου η αφρικανική σκόνη περιόρισε δραστικά την ορατότητα τόσο μέσα στην πόλη όσο και στις γύρω περιοχές, δημιουργώντας δυσφορία στους κατοίκους και επηρεάζοντας την καθημερινότητα.

Το φαινόμενο της μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα, με τις αρμόδιες αρχές να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθείς ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.





