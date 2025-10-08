Αποποίηση κληρονομιάς: Το σύστημα βγάζει εκτός τετραμήνου τα ραντεβού

Αποποίηση κληρονομιάς. Η νομική δήλωση ενός κληρονόμου ότι δεν επιθυμεί να αποκτήσει την περιουσία του θανόντος, συνήθως λόγω υπέρμετρων χρεών, η οποία πραγματοποιείται με δήλωση στον γραμματέα του Ειρηνοδικείου της κατοικίας του θανόντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τότε που ο κληρονόμος έμαθε για την επαγωγή της κληρονομιάς. Η αποποίηση αφορά την κληρονομιά στο σύνολό της κι αν παρέλθει η προθεσμία, θεωρείται σιωπηρή αποδοχή.

Τι ισχύει, όμως, στην περιοχή μας; Αφορμή για το ρεπορτάζ στάθηκε η καταγγελία αναγνώστη της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για καθυστερήσεις σε σχέση με τη νέα διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς μετά την κατάργηση της εμπλοκής του Ειρηνοδικείου. Πλέον, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κλείσει ηλεκτρονικά ραντεβού με κωδικούς taxisnet, όμως, όπως ανέφερε ο καταγγέλλων, «στην Αχαΐα η αναμονή μπορεί να διαρκέσει ακόμη και… τρεις μήνες» (!), οπότε αν μπλέξει κάποιος και με τα διαδικαστικά της κηδείας, θα χάσει -με μαθηματική ακρίβεια- την προθεσμία του τετραμήνου!

«ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

Ο νομικός κόσμος της περιοχής επιβεβαιώνει την παραπάνω καταγγελία. Ο δικηγόρος Κώστας Σκουζές δήλωσε τα εξής στην «Π»: «Η διαδικασία του ηλεκτρονικού ραντεβού έγινε για καλό, αλλά υπάρχει, όντως, αυτό το κενό. Μας το έχουν μεταφέρει αρκετοί πελάτες μας. Τα ραντεβού πάνε μακριά και κινδυνεύουν να χάσουν την προθεσμία του τετραμήνου. Κατ’ εμέ, ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου οφείλει να διευκρινίσει και ηλεκτρονικά μέσα στο σύστημα ότι εάν ξεπερνιέται το τετράμηνο από την ώρα που θα κλείσει το ραντεβού είτε θα απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία είτε τηλεφωνική επικοινωνία με το Πρωτοδικείο, για να διευθετηθεί εγκαίρως η διαδικασία. Εμείς ως νομικοί, πάντως, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να μην αφήνουν τη διαδικασία για την τελευταία ώρα».

ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Μάλιστα επιχειρήσαμε χθες με τον Κώστα Σκουζέ να δοκιμάσουμε στην πράξη το σύστημα, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να μας προσφέρει στις 6 Δεκεμβρίου το αμέσως επόμενο διαθέσιμο ραντεβού για αποποίηση κληρονομιάς. Αν, όμως, ο θάνατος κατεγράφη τον Ιούλιο, τότε το ραντεβού που μας δόθηκε ήταν εκτός χρόνου, οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να ενημερώσουμε άμεσα το Πρωτοδικείο. Πάντως, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο νομικός κόσμος της περιοχής θεωρεί ότι η αστοχία στο σύστημα θα διορθωθεί και ότι το πρόβλημα προέκυψε λόγω φόρτου εργασίας.

