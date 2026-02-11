Απόψε ο πρώτος εθνικός ημιτελικός της Eurovision 2026

Aπόψε Τετάρτη 11/02/2026 ανοίγει η αυλαία του «Sing for Greece 2026», με τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οι πρώτοι φιναλίστ που θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στην Eurovision 2026.

Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται, με σειρά εμφάνισης:

-The Other Side – Alexandra Sieti

-Drop It – The Astrolabe

-Aphrodite – Desi G

-Ferto – Ακύλας

-Parea – Evangelia

-2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

-Slipping Away – Niya

-Χάνομαι – Marseaux

-Άλμα – Rossana Mailan

-Europa – STEFI

-The Songwriter – Revery

-Chaos – Dinamiss

-YOU & I – STYLIANOS

-Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, όσοι επιθυμούν μπορούν από κινητό να στείλουν SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή τους. Ο κάθε ένας μπορεί να στείλει ως και 10 SMS από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

