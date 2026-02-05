Απορρίμματα: ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας και ΦΟΔΣΑ Δυτικής Ελλάδος σε ρόλο πρωταγωνιστή
«Πάμε» σε σενάριο μικτών σχημάτων για την ανακύκλωση. Ο Μανώλης Γραφάκος μίλησε στην «Π»
Βγήκαν ειδήσεις στη χθεσινή σύσκεψη στην ΠΕ Δήμων Δυτικής Ελλάδας με κεντρικό «καλεσμένο» τον γενικό γραμματέα Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος Μανώλη Γραφάκο, Νο1 στην Κυβέρνηση στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων.
Πρώτη και καλύτερη είδηση, ότι κατά 95% ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαϊας παίρνει σήμερα ή αύριο το χαρτί της πιστοποίησης από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και ως εκ τούτου θα καταστεί για τους επόμενους μήνες ο «ισχυρός παίκτης» σε όλη τη Δυτική Ελλάδα στο κομμάτι διαχείρισης απορριμμάτων. Σημειωτέον, και έχει σημασία αυτό, οι υπόλοιποι ΣΥΔΙΣΑ και ΦΟΔΣΑ στη γεωγραφική ακτίνα της Δυτικής Ελλάδας δεν έχουν πιστοποίηση για το 2026 (είχαν πάρει όλοι για το 2025) και λογικά δεν θα πάρουν, γιατί στους προσεχείς μήνες θα «τρέξει» η διαδικασία της συγχώνευσης των «τοπικών» ΣΥΔΙΣΑ και ΦΟΔΣΑ, με απώτερο στόχο το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι (πιθανά και νωρίτερα) να έχει θεσμοθετηθεί και επίσημα ο νέος ΦΟΔΣΑ Δυτικής Ελλάδας. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαϊας, όπως αφήνουν να εννοηθεί και πηγές του Υπουργείου, θα έχει το πάνω χέρι στο σκηνικό από ‘δω και στο εξής. Επί της ουσίας, δεν θα γίνει συνένωση των υπαρχόντων ΣΥΔΙΣΑ και ΦΟΔΣΑ, αλλά συγχώνευσή τους, υπό την άτυπη σκέπη του ΣΥΔΙΣΑ Αχαϊας.
Ο αναβαθμισμένος Φορέας θα έχει πλέον και τυπικά δικαίωμα να μπει στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και κάτω από την ομπρέλα του θα τύχουν και ευνοϊκής μεταχείρησης και οι υπόλοιποι Φορείς απορριμμάτων στη Δυτικής Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανακύκλωσης και των αλλαγών που θα επέλθουν στο καθεστώς της εν λόγω διαχείρισης, ο κ. Γραφάκος ενημέρωσε τους παριστάμενους δημάρχους (δεν ήταν και 19 από όλους τους δήμους Δυτ. Ελλάδας αλλά οι περισσότεροι) ότι ναι μεν μπαίνει και ο ιδιωτικός παράγων στο «παιχνίδι», έτσι όπως είχε γράψει εξ αρχής και η «Πελοπόννησος», αλλά με την επισήμανση ότι αναζητείται η φόρμουλα για συνεργασία Δήμων και ιδιώτη ώστε η «δουλειά» να γίνεται και πιο οργανωμένα και πιο γρήγορα και πιο στοχευμένα.
Ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαϊας έχει καταστρώσει το ολιστικό σχέδιο για όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο, οπότε με βάση αυτό θα υπάρξει ο σχεδιασμός και για την ανακύκλωση και θα υλοποιηθεί.
Το μεγαλύτερο κομμάτι της ανακύκλωσης, βάσει της νομοθεσίας, θα το αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες με τις συσκευασίες που θα κάνουν.
Το υπόλοιπο κομμάτι θα το αναλάβουν, πιθανότατα, μικτά σχήματα, ιδιωτών και Δήμων. Τα βιοαπόβλητα θα συνεχίσουν να τα επιμελούνται οι Δήμοι.
Η βούληση είναι, πάντως, να πάμε σε μικτά σχήματα για την ανακύκλωση. Να μη γίνει, δηλαδή, πλήρης ιδιωτικοποίηση. Ο κ. Γραφάκος είπε στους δημάρχους ότι προσπαθεί να πετύχει μία συμφωνία όπου θα έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της ανακύκλωσης μεγάλες εταιρείες αυτές, αλλά πάντα υπό την εποπτεία των Δήμων.
Μ. Γραφάκος: «Η Δυτική Ελλάδα έχει 4 ισχυρές Μονάδες»
«Είμαι εδώ στο πλαίσιο των επαφών με τις ΠΕΔ όλης της χώρας για τα απόβλητα και τα αστικά λύματα. Η Δυτική Ελλάδα είναι άλλη περιοχή σε σχέση με πριν από ένα χρόνο. Εχουμε σε εξέλιξη τρεις κατασκευαστικές διαδικασίες (Πάτρα, Αγρίνιο, Ναύπακτο). Και οι τρεις έχουν δικαίωμα προαίρεσης που θα ασκηθεί και σημαίνει ότι θα γίνουν σύγχρονες μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Με τον ίδιο τρόπο θα αναβαθμιστεί και η μονάδα της Ηλείας. Αρα η Δυτική Ελλάδα θα έχει τέσσερις ισχυρές μονάδες. Η περιφέρεια έχει ολιστικό εγκεκριμένο σχέδιο χωριστής συλλογής (το σχέδιο αφορά τον εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου όλοι οι δήμοι της περιφέρειας κάτω από την ομπρέλα του ΦΟΔΣΑ να συλλέξουν τα διαφορετικά «είδη» αποβλήτων, όπως τα βιοαπόβλητα, τα ανακυκλώσιμα, τα πράσινα απόβλητα, τα ογκώδη απόβλητα και τα μικρά επικίνδυνα απόβλητα). Είμαι εδώ για να συζητήσω με τους δημάρχους για το περιθώριο αναβάθμισης των τεσσάρων μονάδων».
Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για ζητήματα αποχέτευσης, ο κ. Γραφάκος υπογράμμισε ότι «πήγε πολύ καλά η συνάντηση με τον κ. Πελετίδη. Κατά σύμπτωση, σήμερα (σ.σ. χθες) το υπουργείο ανακοίνωσε την επιδότηση των συνδέσεων ιδιωτών με τα δίκτυα αποχέτευσης».
Οπως αποκάλυψε ο γενικός, εννοεί τις κοινότητες Βραχνεΐκων, Ρίου και Αγίου Βασιλείου, ενώ κατά την επίσκεψη στον Βιολογικό Καθαρισμό διαπιστώθηκαν οι δυνατότητες της νέας μονάδας.
«Ο Δήμος μάς ανέλυσε τις δυνατότητες της ΔΕΥΑ για την αναβάθμιση. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, η Πάτρα είναι μεγάλη πόλη και πρέπει να κινηθεί προς την ενεργειακή ουδετερότητα. Είναι ένα δύσκολο project, αλλά η δυναμική της ΔΕΥΑΠ δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει» κατέληξε ο γενικός γραμματέας.
