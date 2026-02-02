Αποσύρεται από την ελληνική αγορά ασύρματο ηχείο με απόφαση της ΕΕΤΤ ΦΩΤΟ

Από την ελληνική αγορά αποσύρεται το ασύρματο ηχείο με εμπορική ονομασία ΚΤΧ-1435, το οποίο κατασκευάζεται από την MAIBAOBAO, έπειτα από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αρχής, η απόφαση βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο συγκεκριμένο προϊόν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι το ασύρματο ηχείο δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, τόσο ως προς την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων, όσο και ως προς την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.

Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος και ακολούθησε σχετική κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς). Καθώς εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υποβλήθηκε ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος-μέλος, το μέτρο κρίθηκε δικαιολογημένο και εφαρμόζεται πλέον και στην ελληνική αγορά.

Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν το συγκεκριμένο ασύρματο ηχείο στην Ελλάδα υποχρεούνται να το αποσύρουν άμεσα από την αγορά και να ενημερώσουν την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων είναι διαθέσιμο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Αρχής.

