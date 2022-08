Apple: Στις 7 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του νέου iPhone 14

Η Apple ανακοίνωσε ότι η επόμενη ειδική εκδήλωση στην οποία πρόκειται να παρουσιαστεί το iPhone 14 και το Apple Watch θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η εν λόγω ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη καθώς αναμενόταν για μια βδομάδα αργότερα.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT.

— Apple (@Apple) August 24, 2022