ΑΠΣ Πάτραι: «Το σωματείο μας δεν αποδέχεται, δεν δικαιολογεί και δεν συγκαλύπτει καμία μορφή βίας»

Ανακοίνωση για τα γεγονότα στον αγώνα με τον Άρη Πατρών στο γήπεδο Προσφυγικών

18 Δεκ. 2025 10:15
Το σωματείο του ΑΠΣ Πάτραι εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με γεγονότα που συνέβησαν στην αναμέτρηση με τον Άρη Πατρών. Η ανακοίνωση αναφέρει:

Το σωματείο μας καταγγέλλει δημόσια τα σοβαρά και πρωτοφανή γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα Άρης Πατρών – Πάτραι.

Τα περιστατικά που σημειώθηκαν συνιστούν πλήγμα για το κύρος του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αχαΐας και εκθέτουν συνολικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και κυρίως μετά τη λήξη του, επικράτησαν συνθήκες έντασης και ανασφάλειας, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική καταγραφή ή παρέμβαση από τους αρμόδιους αξιωματούχους, παρά την παρουσία θεσμικών παραγόντων. Βίαια επεισόδια στον χώρο των αποδυτηρίων, απειλές, εκφοβισμός και σοβαρά οργανωτικά κενά έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ποδοσφαιριστές, προπονητές και μέλη της διοίκησής μας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πλήρης απουσία μέτρων ασφάλειας και η μη τήρηση βασικών κανονισμών, γεγονός που επέτρεψε την ανεξέλεγκτη επαφή ομάδων με οπαδούς και τη δημιουργία εκρηκτικού κλίματος.

Το σωματείο μας δεν αποδέχεται, δεν δικαιολογεί και δεν συγκαλύπτει καμία μορφή βίας ή προκλητικής συμπεριφοράς. Όπου υπήρξαν ευθύνες που μας αναλογούν, αυτές αναλαμβάνονται χωρίς υπεκφυγές, με πράξεις και όχι με λόγια.

Το ύφος, το ήθος και η φιλοσοφία που υπηρετούμε δεν επιτρέπουν τη μεταφορά της έντασης έξω από το γήπεδο,όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο.
Οι παράγοντες της κάθε ομάδας οφείλουν να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την ποιότητα μέσα και έξω από το γήπεδο.
Είμαι πεπεισμένος πως το σύνολο των φιλάθλων έχει την αντίληψη ότι η βία μέσα και έξω από το παιχνίδι είναι κατακριτέα και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό!

Πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο της Αχαΐας έχει ανάγκη από ψυχραιμία, σεβασμό και υγεία σε κάθε αγωνιστικό χώρο. Μόνο μέσα από αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας μπορούν να εκλείψουν οριστικά συμπεριφορές που δεν έχουν θέση στο άθλημα.

Το σωματείο μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται εντός γηπέδων, με αξιοπρέπεια, διαφάνεια και σεβασμό στους θεσμούς, συμβάλλοντας σε ένα πρωτάθλημα αντάξιο της ιστορίας και της κοινωνίας του.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου
Παπαχριστόπουλος Γιώργος

