Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ

Σενάρια που προκαλούν αίσθηση κυκλοφορούν στα αραβικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την τύχη του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί, επικεφαλής της δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας The National, το οποίο επικαλείται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Ιρανός αξιωματούχος φέρεται να κατηγορήθηκε για κατασκοπία υπέρ της Μοσάντ και να εκτελέστηκε από τις ιρανικές αρχές.

Το όνομα του Καανί είχε βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά από δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν στη διάθεσή τους λεπτομερείς πληροφορίες ακόμη και για την ακριβή θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την ώρα της επίθεσης που –σύμφωνα με τα ίδια σενάρια– οδήγησε στον θάνατό του.

Σύμφωνα με παλαιότερες αναφορές, υπήρξαν φήμες ότι ο Καανί ήταν εκείνος που φέρεται να έστειλε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ, ώστε στη συνέχεια να ενημερωθεί ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του Ιρανού ηγέτη.

Η πορεία του Καανί μετά τον Σολεϊμανί

Ο Ισμαήλ Καανί είχε αναλάβει την ηγεσία της δύναμης Quds μετά τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί το 2020 και θεωρούνταν πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του Χαμενεΐ. Παράλληλα, σύμφωνα με διάφορες αναφορές, είχε καταφέρει επανειλημμένα να διαφύγει από επιχειρήσεις της ισραηλινής Μοσάντ.

Σε ένα από τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί, ο Καανί βρισκόταν ως απεσταλμένος του Ιράν σε συνάντηση με τη Χεζμπολάχ προκειμένου να παράσχει τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των ισραηλινών δυνάμεων. Την ίδια περίοδο, ο ηγέτης της οργάνωσης Χασάν Νασράλα φέρεται να σκοτώθηκε σε επιχείρηση υψηλής ακρίβειας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μαζί με τον διάδοχό του, Σαφιεντίν.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο Καανί θεωρήθηκε νεκρός ή τραυματισμένος, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές διαψεύδονταν ή δεν επιβεβαιώνονταν ποτέ επίσημα.

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed. Qaani, the head of the Quds Force special… pic.twitter.com/Xrk0r3wKZU — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026

Υποψίες και ανάκριση στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, σε κάποια φάση οι ιρανικές αρχές φέρονται να τον θεώρησαν ύποπτο και να τον υπέβαλαν σε ανάκριση. Η διαδικασία αυτή, όπως αναφέρεται, διακόπηκε όταν ο στρατηγός κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα που αποδόθηκαν σε καρδιακό επεισόδιο.

Παρά τις υποψίες, ο Καανί συνέχισε να εμφανίζεται στο προσκήνιο. Αναφέρεται μάλιστα ότι τον Ιούλιο του 2024 επισκέφθηκε τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σε άκρως απόρρητη τοποθεσία στο κέντρο της Τεχεράνης. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα ίδια σενάρια, ισραηλινή επιχείρηση φέρεται να έπληξε το σημείο όπου βρισκόταν ο Χανίγια.

Ερωτήματα και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες

Οι πληροφορίες για πιθανή εκτέλεση του Καανί παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες και δεν έχουν σχολιαστεί επισήμως από τις ιρανικές αρχές.

Ωστόσο, η συχνή παρουσία του ονόματός του σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου και η επανειλημμένη επιβίωσή του από επιθέσεις ή μυστικές επιχειρήσεις είχαν ήδη δημιουργήσει έντονη φημολογία γύρω από τον ρόλο του στο εσωτερικό των ιρανικών δομών εξουσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



