Το Μητρώο Νέων δημιουργείται με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής της νεολαίας στα κοινά, την καταγραφή των ενδιαφερόντων, των ιδεών και των προτάσεών της, καθώς και τη σταδιακή συγκρότηση δομών.

Αρχισε η εγγραφή στο Μητρώο νέων του Δήμου Αιγιαλείας
26 Νοέ. 2025 11:35
Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στο νεοσύστατο Μητρώο Νεολαίας του Δήμου Αιγιαλείας και προσκαλεί νέες και νέους ηλικίας από 15 έως 28 ετών να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα αυτή θεσμική πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Εθιμοτυπίας, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων&Συναφών Εκδηλώσεων.

Το Μητρώο Νέων δημιουργείται με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής της νεολαίας στα κοινά, την καταγραφή των ενδιαφερόντων, των ιδεών και των προτάσεών της, καθώς και τη σταδιακή συγκρότηση δομών που θα επιτρέψουν στους νέους πολίτες του Δήμου μας να έχουν ουσιαστική φωνή στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

– Μαθητές Λυκείου από 15 ετών και άνω

– Φοιτητές και σπουδαστές

– Εργαζόμενοι νέοι

– Δημότες Αιγιαλείας ή μόνιμα διαμένοντες στον Δήμο Αιγιαλείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους ψηφιακά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Αιγιαλείας:
https://aigialeia.eu/(στο πεδίο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων : Μητρώο Νέων – Εγγραφές)

Το Μητρώο Νεολαίας θα παραμένει ανοιχτό μόνιμα για την υποδοχή νέων εγγραφών, με στόχο τη συνεχή ανανέωση και ενίσχυση της συμμετοχής.

Με την έναρξη του νέου έτους 2026, οι νέες και οι νέοι που θα έχουν εγγραφεί θα κληθούν να συμμετάσχουν στην πρώτη ανοιχτή Γενική Συνέλευση, στη διάρκεια της οποίας -κατόπιν εκλογών και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νέων – θα συσταθεί σε σώμα το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αιγιαλείας.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και ο Κανονισμός ίδρυσης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων,βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, στο πεδίο: «Δημοτικό Συμβούλιο Νέων».

