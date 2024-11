Αρχίζει η μαζική παραγωγή του ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Ο Πούτιν τρομάζει τη Δύση

Συναγερμός έχει σημάνει στη διεθνή κοινότητα μετά τις δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος τόνισε πως η Ρωσία θα συνεχίσει να δοκιμάζει το υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik, τον οποίος ήδη εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει και σε μαζική παραγωγή του.

«Δεν υπάρχει αντίμετρο σε έναν τέτοιο πύραυλο, δεν υπάρχει κανένα μέσο αναχαίτισής του, στον κόσμο σήμερα. Και θα τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να το δοκιμάζουμε. Είναι απαραίτητο να αρχίσει μαζική παραγωγή».

Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν ο Oreshnik είναι ένα μεμονωμένο μήνυμα ή μια νέα τακτική της Μόσχας. Η χρήση του προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία στο Κίεβο, μετά το εσπευσμένο κλείσιμο της πρεσβείας των ΗΠΑ την Τετάρτη, επικαλούμενη εναέρια απειλή, κάτι που ενέτεινε τον φόβο ότι η Μόσχα αναζητά «εργαλεία», τα οποία είχε κρατήσει για έναν υπαρξιακό αγώνα με μια μεγάλη δύναμη.

Ωστόσο, τα πιο ανησυχητικά νέα της εβδομάδας δεν έχουν σχέση με τους γεωπολιτικούς καβγάδες και τα χτυπήματα στο Ντνίπρο.

🚨JUST ANNOUNCED: Russians ICBM missile strikes against Dnipro in east central Ukraine.

The first time in human history that ICBM’s have been used in war. We are closer to World War III WWIII. Putin is open to discussing a ceasefire with Ukraine if negotiations are led by… pic.twitter.com/vMNvyIxHtV

