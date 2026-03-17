Αρεόπολη: Μήνυμα ενότητας από τον Τασούλα στα 205 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα

Με επίκεντρο τη δύναμη της ομόνοιας και τη συμβολική βαρύτητα της Μάνης στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας έδωσε το «παρών» στις επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Μαρτίου στην Αρεόπολη, όπου ανακηρύχθηκε και επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης.

17 Μαρ. 2026 14:39
Pelop News

Στις εκδηλώσεις για την 205η επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τιμώντας την ιστορική αφετηρία του απελευθερωτικού αγώνα στη Μάνη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Μάνης περιλάμβανε δοξολογία, κατάθεση στεφάνου, παρέλαση και σειρά επετειακών δράσεων, με την παρουσία του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα να δίνει ιδιαίτερο βάρος στον φετινό εορτασμό.

Ο κ. Τασούλας έδωσε το «παρών» στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου Γ’, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Κλειστό Γυμναστήριο Αρεόπολης, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης. Στην αντιφώνησή του, στάθηκε ιδιαίτερα στον ιστορικό συμβολισμό της ημέρας, σημειώνοντας πως από την Αρεόπολη, πριν από 205 χρόνια, υψώθηκε το λάβαρο «Νίκη ή θάνατος» και ξεκίνησε η διάχυση της Επανάστασης στη Λακωνία, τη Μεσσηνία και ευρύτερα στην Πελοπόννησο.

Κεντρικό νήμα της ομιλίας του αποτέλεσε η έννοια της ενότητας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η ελευθερία και η πρόοδος δεν μπορούν να στηριχθούν πάνω στη διχόνοια, παραπέμποντας ευθέως στο ιστορικό παράδειγμα της Μάνης, όπου, όπως ανέφερε, οι τοπικές οικογένειες και οι οπλαρχηγοί είχαν προηγουμένως συμφιλιωθεί, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη μεγάλη εξέγερση του 1821. Στο ίδιο πνεύμα, συνέδεσε εκείνο το δίδαγμα με το σήμερα, λέγοντας ότι σε έναν ταραγμένο κόσμο και με πολέμους να μαίνονται στην ευρύτερη γειτονιά της Ελλάδας, η χώρα αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις όταν είναι ενωμένη.

Μετά την ανακήρυξή του, ο κ. Τασούλας ξεναγήθηκε στο παλαιό Δημαρχείο στην έκθεση ιστορικών κειμηλίων με τίτλο «Φορεσιά – Άρματα – Παρελκόμενα του Αγωνιστή του 1821», ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο ηρώων της Πλατείας Αθανάτων. Στη δήλωσή του μετά την παρέλαση, επανήλθε στον ιστορικό ρόλο της Αρεόπολης ως τόπου από όπου η Επανάσταση πήρε ορμή και μεταδόθηκε στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, τονίζοντας εκ νέου ότι απαράβατος όρος για την πρόοδο της χώρας, είτε σε πόλεμο είτε σε ειρήνη, είναι να παραμένει μονιασμένη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ