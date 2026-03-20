Αργία 25ης Μαρτίου: Πώς αμείβεται η εργασία στον ιδιωτικό τομέα

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Τετάρτη, αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες για το καθεστώς αμοιβής και απασχόλησης.

Επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές

Για τις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το ποσό που αντιστοιχεί στην ημέρα χωρίς προσαύξηση. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους χωρίς καμία περικοπή.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα

Για τους μισθωτούς που θα εργαστούν την Τετάρτη 25 Μαρτίου, προβλέπονται τα εξής:

Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες απασχόλησης.

Μισθωτοί (μηνιαία αμοιβή): Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτάκτως, καταβάλλεται το 1/25 του μισθού με προσαύξηση 75%. Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνιμα τις αργίες, καταβάλλεται μόνο η προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νομίμου ημερομισθίου.

Σημαντικές επισημάνσεις

Απαγόρευση συμψηφισμού: Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της αργίας με ημέρα ανάπαυσης (ρεπό). Υπερεργασία/Υπερωρία: Εάν η εργασία υπερβεί τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, οφείλονται επιπλέον προσαυξήσεις. Άδεια: Η 25η Μαρτίου δεν προσμετράται στις εργάσιμες ημέρες της ετήσιας άδειας, αν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια εκείνη την περίοδο.

