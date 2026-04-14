Αργοστόλι: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης – Στο κάδρο η παρέα των τελευταίων ωρών

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για την υπόθεση της 19χρονης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου 2026 στο πάρκο της πλατείας στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο» και όχι για ανθρωποκτονία.

Οι δύο άνδρες φέρεται να προσήλθαν στις Αρχές, ενώ στο υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί καταγράφονται μαζί με την 19χρονη λίγο πριν η κοπέλα βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας νεαρός, περίπου 23 ετών σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο οποίος επίσης βρισκόταν στην ίδια παρέα και αναζητείται.

Οι Αρχές μετακινούν το ενδιαφέρον τους από το γενικό μυστήριο γύρω από τον θάνατο, στο τι έκαναν ή τι δεν έκαναν τα άτομα που ήταν μαζί της λίγο πριν καταρρεύσει. Αυτό είναι δημοσιογραφική εκτίμηση που στηρίζεται στη φύση της κατηγορίας «έκθεση σε κίνδυνο» και στη σύνδεσή της με το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η πληροφορία ότι ένας από τους δύο που έχουν συλληφθεί έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Το στοιχείο αυτό, πάντως, δεν συνιστά από μόνο του απόδειξη για το τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση της 19χρονης, αλλά εξηγεί γιατί το σύνολο των τελευταίων επαφών και κινήσεών της μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Τι ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί

Το βάρος της έρευνας πέφτει πλέον στην ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών πριν η 19χρονη εντοπιστεί στο πάρκο της πλατείας του Αργοστολίου. Οι Αρχές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, τις κινήσεις της παρέας και το αν υπήρξε καθυστέρηση ή παράλειψη σε μια στιγμή που η κοπέλα ενδεχομένως χρειαζόταν άμεση βοήθεια. Ακριβώς γι’ αυτό η κατηγορία που αποδίδεται δεν είναι τυχαία και δίνει καθαρά το στίγμα της έρευνας σε αυτή τη φάση.

Οι απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου εξακολουθούν να αναμένονται από την ιατροδικαστική και τοξικολογική διερεύνηση. Ωστόσο, οι δύο συλλήψεις αλλάζουν ήδη το τοπίο της υπόθεσης, γιατί δείχνουν ότι η Αστυνομία δεν μένει μόνο στο «πώς πέθανε» η 19χρονη, αλλά ερευνά πλέον ενεργά και το «ποιοι ήταν δίπλα της» και «πώς αντέδρασαν» όταν η κατάσταση έγινε κρίσιμη.

