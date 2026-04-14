Αργοστόλι: Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες ώρες της 19χρονης πριν βρεθεί νεκρή, τι ερευνά η Αστυνομία

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο της 19χρονης που εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο κέντρο του Αργοστολίου, με τις Αρχές να αναζητούν τι ακριβώς συνέβη πριν η νεαρή κοπέλα καταρρεύσει. Χωρίς εμφανή σημάδια κακοποίησης, αλλά με κρίσιμα ερωτήματα ανοιχτά, η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια των ιατροδικαστών.

14 Απρ. 2026 12:33
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου 2026 σε σημείο κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, έφτασε στο σημείο και μετέφερε τη νεαρή στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Κεφαλονιά, καθώς ο θάνατος της 19χρονης παραμένει μέχρι στιγμής ανεξήγητος. Το γεγονός ότι η κοπέλα εντοπίστηκε σε κεντρικό σημείο του Αργοστολίου και μάλιστα σε ώρα που η πόλη δεν είχε ακόμη «σβήσει» από τη νυχτερινή κίνηση, κάνει ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα γύρω από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, οι γιατροί που είδαν τη 19χρονη δεν διαπίστωσαν εμφανείς κακώσεις ή τραύματα που να παραπέμπουν άμεσα σε βίαιο θάνατο. Αυτό ακριβώς είναι που περιπλέκει την εικόνα και στρέφει πλέον το βάρος της έρευνας στα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων, από τα οποία αναμένονται οι πρώτες σαφείς απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Αργοστόλι: Νεκρή 19χρονη τα ξημερώματα στην κεντρική πλατεία

Για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Οι ερευνητές δεν προχωρούν σε ασφαλή συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές διαδικασίες, καθώς είναι αυτές που θα δείξουν αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, σε ουσίες ή σε κάποιο άλλο παράγοντα που δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της 19χρονης

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις τελευταίες ώρες της ζωής της 19χρονης. Πληροφορίες που εξετάζονται αναφέρουν ότι πριν εντοπιστεί βρισκόταν με δύο άτομα που είχαν στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι μαρτυρίες και οι επαφές της νεαρής κοπέλας λίγο πριν καταρρεύσει θεωρούνται κρίσιμες για την ανασύνθεση του παζλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει εξαχθεί μέχρι στιγμής ασφαλές συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη.

Η αγωνία στην οικογένεια της 19χρονης είναι τεράστια, ενώ στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου κυριαρχεί η αίσθηση ότι πρόκειται για μια υπόθεση με πολλά κενά. Ανθρωποι που γνώριζαν τη νεαρή μιλούν για ένα παιδί χαμηλών τόνων, με σχέδια για το μέλλον, την ώρα που οι δικοί της περιμένουν πλέον τις επίσημες απαντήσεις από την ιατροδικαστική διερεύνηση. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά, καθώς τα ευρήματα των εξετάσεων θα δείξουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνα και αν πίσω από τον αιφνίδιο θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι κρύβεται παθολογικό επεισόδιο ή κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ