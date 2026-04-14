Αργοστόλι: «Ήταν ακόμα ζεστή, σαν να ζει» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς ο αιφνίδιος θάνατος της 19χρονης Μυρτώς, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πάρκο στο Αργοστόλι.

Οι αρχές διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της, με τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις να θεωρούνται καθοριστικές για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Συγκλονίζει ο πατέρας

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ο πατέρας της 19χρονης μίλησε για τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν ενημερώθηκε για την κατάσταση της κόρης του.

Όπως περιέγραψε, ειδοποιήθηκε τα ξημερώματα ότι το παιδί του ήταν ακόμη ζωντανό, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

«Ένα παιδί 19 χρονών… δεν ήξερε από τέτοια πράγματα. Ούτε έπινε, ούτε κάπνιζε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την οδύνη του αλλά και την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες.

Οι τελευταίες στιγμές πριν φύγει από το σπίτι

Ο ίδιος περιέγραψε και τις τελευταίες στιγμές πριν η κόρη του φύγει από το σπίτι, σε μια αφήγηση που προκαλεί συγκίνηση.

Όπως είπε, η 19χρονη τον αποχαιρέτησε όπως πάντα, ρωτώντας τον αν είναι όμορφη, με τον ίδιο να της απαντά «είσαι θεά». Ήταν η τελευταία τους συνομιλία, πριν εκείνη βγει και δεν επιστρέψει ποτέ.

Συγκλονιστικά είναι και τα λόγια που της είχε πει λίγο πριν φύγει: να προσέχει «γιατί κυκλοφορούν διάβολοι με αγγελικά πρόσωπα» και να τον καλέσει αν αισθανθεί τον παραμικρό κίνδυνο.

Δύο συλλήψεις και κρίσιμα στοιχεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα προσήλθαν στις αρχές και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη λίγο πριν εντοπιστεί.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για «έκθεση σε κίνδυνο», ενώ οι καταθέσεις τους αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των γεγονότων.

Παράλληλα, βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της κοπέλας, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις αρχές.

Αναμένονται απαντήσεις

Το «κλειδί» για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, που θα αποκαλύψουν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει το νησί, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις και να ζητά απαντήσεις για τον άδικο χαμό της 19χρονης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



