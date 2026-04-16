Αρκίτσα: 72χρονη έπεσε στην επιβίβαση για Βόρεια Εύβοια και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στο λιμάνι της Αρκίτσας, όταν μια 72χρονη γυναίκα έχασε την ισορροπία της κατά την επιβίβασή της στο πλοίο της γραμμής και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη ταξίδευε με προορισμό τη Βόρεια Εύβοια, όπου διαμένει. Στο σημείο βρέθηκε αμέσως γιατρός που έτυχε να επιβαίνει στο ίδιο πλοίο και της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στελέχη του Λιμενικού Σταθμού ενημέρωσαν ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την 72χρονη και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για να υποβληθεί στις αναγκαίες εξετάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός της δεν φαίνεται να είναι σοβαρός.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης, που εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

