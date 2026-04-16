Αρκίτσα: 72χρονη έπεσε στην επιβίβαση για Βόρεια Εύβοια και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι της Αρκίτσας, όταν 72χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι την ώρα που επιβιβαζόταν στο πλοίο της γραμμής για Βόρεια Εύβοια. Στο σημείο έσπευσε γιατρός που ταξίδευε με το ίδιο πλοίο, ενώ η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

16 Απρ. 2026 14:45
Pelop News

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στο λιμάνι της Αρκίτσας, όταν μια 72χρονη γυναίκα έχασε την ισορροπία της κατά την επιβίβασή της στο πλοίο της γραμμής και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη ταξίδευε με προορισμό τη Βόρεια Εύβοια, όπου διαμένει. Στο σημείο βρέθηκε αμέσως γιατρός που έτυχε να επιβαίνει στο ίδιο πλοίο και της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στελέχη του Λιμενικού Σταθμού ενημέρωσαν ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την 72χρονη και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για να υποβληθεί στις αναγκαίες εξετάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός της δεν φαίνεται να είναι σοβαρός.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης, που εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ