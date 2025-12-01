Αρτέμιδα: «Ένας άγγελος έφυγε» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Λόγια που ραγίζουν καρδιές συγκλονίζουν για τον θάνατο του 24χρονου στην Αρτέμιδα, ο οποίος χτυπήθηκε θανάσιμα όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Ο πατέρας του μίλησε για έναν «άγγελο» που χάθηκε άδικα, ενώ η νεαρή σύντροφός του δίνει μάχη στη ΜΕΘ.

Το δυστύχημα συνέβη μπροστά στη μητέρα και την αδελφή του 24χρονου, που είδαν τον νεαρό να σκοτώνεται ακαριαία. Η 21χρονη σύντροφός του τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Το έμαθα το επόμενο πρωί. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου να με πάρει. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμη τι έγινε. Η κοπέλα του κινδυνεύει. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά όλοι είναι σε τραγική κατάσταση», είπε ο πατέρας του θύματος μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ο ίδιος περιέγραψε τον γιο του ως έναν νέο με όνειρα και προοπτική: «Ο Σωτηράκης έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βέλγιο. Είχε έρθει μόνο για δύο ημέρες, γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του – αυτή που τώρα παλεύει στη ΜΕΘ. Ένας άγγελος έφυγε».

Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου υποβλήθηκε σε χειρουργείο λόγω των σοβαρών κακώσεων που υπέστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της, τονίζοντας ότι οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



