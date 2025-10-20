Ας οπλιστούν με υπομονή για την Παναχαϊκή

Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανθουριακό, οι φίλοι της Παναχαϊκής αναγνώρισαν την προσπάθεια των παικτών και κυρίως καταλαβαίνουν και στηρίζουν.

Η όποια γκρίνια στην κερκίδα κατά τη διάρκεια του αγώνα πήγε περίπατο όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη. Τα παιδιά τόσο μπορούν. Τι απαιτήσεις μπορούν να έχουν από παίκτες που όχι μόνο δεν έχουν ξαναπαίξει στη Γ’ Εθνική, αλλά και από κάποιους που δεν έχουν αγωνιστεί σε ανδρική ομάδα Α’ Κατηγορίας! Είναι παράλογο και εξωφρενικό.

Από τον Πετράτο περιμένεις πράγματα, από τον Συρμή, από τον Νιφορόπουλο, τον Καμπεράι, ίσως και τον Αγουρίδη. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν για το καλύτερο με ό,τι δυνάμεις έχουν, με το πάθος που βγάζουν και τον ενθουσιασμό.

Αυτή είναι η Παναχαϊκή για τη σεζόν 2025-2026 και μια χαρά είναι οι επτά βαθμοί που έχει πάρει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.

Στόχος είναι η παραμονή και τίποτα άλλο. Δεν είναι τυχαίο που μια μέτρια ομάδα του Ομίλου, όπως ο Πανθουριακός έκανε παιχνίδι, φαινόταν πιο οργανωμένη και πιο απειλητική, ειδικά στο β’ ημίχρονο. Αλλά αυτή είναι η Παναχαϊκή φέτος. Οποιοι ονειρεύονται περασμένα μεγαλεία, καλύτερα να μην ξαναπάνε στο γήπεδο γιατί θα έρθουν κι άλλες πίκρες.

Οπως θα έρθουν και καλά αποτελέσματα με την ελπίδα να είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Το χειρότερο είναι πως, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα λόγω οικονομικού να γίνουν κάποιες μεταγραφές προκειμένου να ενισχυθεί το ρόστερ τον Ιανουάριο.

Και κάτι ακόμα. Μπορεί το «εδώ είναι Αγυιά» και όλα αυτά τα συνθήματα να ηχούν όμορφα στα αυτιά του κόσμου που ψάχνει τρόπο να φτιαχτεί, αλλά δεν είμαστε καθόλου σίγουροι πως το να παίζει στο γήπεδο της η ομάδα θα είναι καλύτερο από το να αγωνίζεται στο γήπεδο Προσφυγικών. Φέτος, οπλιστείτε με υπομονή…

