Ασία: Συναγερμός για τον θανατηφόρο ιο «Νίπα»

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει 196 επαφές που συνδέονται με τα δύο κρούσματα,

Ασία: Συναγερμός για τον θανατηφόρο ιο «Νίπα»
29 Ιαν. 2026 10:37
Pelop News

Σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στο Πακιστάν οι οποίες διέταξαν ενισχυμένους ελέγχους ασφαλείας για όσους εισέρχονται στη χώρα για τυχόν ενδείξεις μόλυνσης από τον θανατηφόρο ιό Νίπα μετά την επιβεβαίωση από την Ινδία δύο κρουσμάτων και έγινε έτσι μια ακόμη χώρα της Ασίας που αυξάνει τους ελέγχους.

Η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Ινδονησία και το Βιετνάμ έχουν όλες αυξήσει τους ελέγχους στα αεροδρόμια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτόν ο οποίος μεταδίδεται στους ανθρώπους από τα ζώα–κυρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες– ή από μολυσμένα τρόφιμα.

Μπορεί να είναι ασυμπτωματικός, αλλά συχνά είναι πολύ επικίνδυνος, με ποσοστό θνησιμότητας από 40% έως 75%, ανάλογα με την ικανότητα του τοπικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για ανίχνευση και διαχείριση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Όταν υπάρχουν συμπτώματα, αυτά περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμετούς και λοίμωξη του αναπνευστικού, ωστόσο σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί και εγκεφαλίτιδα που οδηγεί σε κώμα.

Η μετάδοση ωστόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι εύκολη και συνήθως απαιτεί παρατεταμένη επαφή με έναν μολυσμένο.

“Έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα παρακολούθησης στα σύνορα του Πακιστάν”, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Συνοριακές Υπηρεσίες Υγείας του Πακιστάν.

“Όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους ασφαλείας με θερμική κάμερα και σε κλινική αξιολόγηση στα Σημεία Εισόδου”, στα οποία περιλαμβάνονται τα λιμάνια, τα χερσαία σύνορα και τα αεροδρόμια”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι ταξιδιώτες θα χρειάζονται να παρουσιάζουν ιστορικό των κινήσεών τους κατά τις τελευταίες 21 ημέρες προκειμένουν να ελεγχθεί αν έχουν περάσει από “μολυσμένες από τον Νίπα περιοχές ή από περιοχές υψηλού κινδύνου” σε σχέση με τον ιό.

Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις ανάμεσα στο Πακιστάν και στην Ινδία και τα ταξίδια ανάμεσα στις δύο χώρες είναι υπερβολικά περιορισμένα, κυρίως από τον περασμένο χρόνο που ξέσπασαν οι χειρότερες συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών τον Μάιο.

Στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι, το υπουργείο Υγείας διέταξε χθες τον έλεγχο των επιβατών στο αεροδρόμιο Νόι Μπάι, κυρίως για όσους φθάνουν από την Ινδία και από το ανατολικό ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, όπου στα τέλη Δεκεμβρίου βρέθηκαν θετικοί δύο υγειονομικοί υπάλληλοι.

Οι επιβάτες θα ελέγχονται με σαρωτές θερμοκρασίας σώματος για την ανίχνευση ύποπτων κρουσμάτων. «Αυτό επιτρέπει την έγκαιρη απομόνωση και την επιδημιολογική διερεύνηση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Αυτό το μέτρο ακολουθεί αντίστοιχα μέτρα που έλαβαν οι αρχές στην Πόλη Χο Τσι Μινχ, την μεγαλύτερη του Βιετνάμ, οι οποίες δήλωσαν ότι έχουν αυστηροποιήσει τους υγειονομικούς ελέγχους στα διεθνή συνοριακά περάσματα.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει 196 επαφές που συνδέονται με τα δύο κρούσματα, καμία από τις οποίες δεν εμφάνισε συμπτώματα και όλες οι εξετάσεις ήταν αρνητικές για τον ιό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Ύστατο «χαίρε» στην Ουρανία Θεοφίλη: Ομορφη ψυχή, όπως τα άνθη που πουλούσε
11:57 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Καταγγελίες εργαζομένων για οσμή πριν την έκρηξη – Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα ευρήματα
11:54 Αγιος Γεώργιος Νηλείας: Το ησυχαστήριο του Πηλίου
11:49 Δύσκολα φέτος δρομολόγιο από Αραξο-Μπάρι
11:44 Πάτρα: Υδροστρόβιλος στον Μώλο από την κακοκαιρία «Kristin» – Ισχυροί άνεμοι και δυνατές καταιγίδες στην πόλη ΒΙΝΤΕΟ
11:40 Καρναβάλι 2026: Δείτε πότε και που θα τραγουδήσουν στην Πάτρα γνωστά «ονόματα»
11:36 Επιστροφή στο πένθος: Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Επαναπατρίζονται και δύο τραυματίες
11:32 Νόσος Πάρκινσον: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ρόλο των εντερικών μακροφάγων στην εξάπλωση τοξικών πρωτεϊνών
11:28 «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα»: Bιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά στο Θέατρο Act
11:25 ΗΠΑ: Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση στο Τέξας
11:23 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδική έναρξη
11:18 Ο Θ. Ρουσόπουλος επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Συνέδριο της ΝΔ – Προσυνέδριο στα Ιωάννινα στις 4 Φεβρουαρίου
11:14 Παραλίες χωρίς δημοπρασία: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα στο gov.gr
11:11 Οι τρεις όροι του Τραμπ για να μην επιτεθεί στο Ιραν
11:07 Κακοκαιρία «Kristin»: επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Στο επίκεντρο Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και πρόσκαιρα η Αττική
11:05 Σχολείο-Ιώσεις: Δεν προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών
11:00 Πάτρα – Ψηφιακές κλήσεις: Το «ροζ χαρτάκι» γίνεται… ηλεκτρονικό
10:53 Που θα δείτε τις κρίσιμες μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το Europa
10:46 Αμαλιάδα: Σε πλήρη λειτουργία η Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου ΦΩΤΟ
10:44 Δυστύχημα Ρουμανία: Επαναπατρίζονται οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ