Άσκηση με βάρη: Πώς μπορεί να «κόψει» έως και 8 χρόνια από τη βιολογική μας ηλικία

Η άσκηση αποτελεί βασικό πυλώνα σωματικής και ψυχικής υγείας, ωστόσο τα οφέλη της φαίνεται πως εκτείνονται ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας και τη μακροζωία. Σύμφωνα με νεότερη επιστημονική μελέτη, η προπόνηση με βάρη μπορεί να «σβήσει» έως και οκτώ χρόνια από τη βιολογική μας ηλικία.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biology, ανέλυσε την επίδραση της προπόνησης ενδυνάμωσης στη διαδικασία της γήρανσης, αξιοποιώντας αξιόπιστους βιολογικούς δείκτες. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τρεις προπονήσεις με βάρη την εβδομάδα –συνολικής διάρκειας περίπου 180 λεπτών– συνδέονται με αισθητά νεότερη βιολογική ηλικία.

Τι εξέτασε η μελέτη

Στην έρευνα συμμετείχαν 4.814 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 20 έως 69 ετών, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιστήμονες εστίασαν στο μήκος των τελομερών, δηλαδή των προστατευτικών άκρων των χρωμοσωμάτων, τα οποία αποτελούν δείκτη κυτταρικής γήρανσης.

Μέσω αιματολογικών εξετάσεων και ερωτηματολογίων σχετικά με τη συχνότητα προπόνησης ενδυνάμωσης, οι ερευνητές αξιολόγησαν τη σχέση άσκησης και βιολογικής ηλικίας.

Τα αποτελέσματα

Τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά:

90 λεπτά προπόνησης με βάρη την εβδομάδα συνδέθηκαν με περίπου 4 χρόνια μικρότερη βιολογική ηλικία .

180 λεπτά εβδομαδιαίας ενδυνάμωσης (τρεις φορές την εβδομάδα) σχετίστηκαν με 7,8 χρόνια λιγότερη βιολογική γήρανση .

Για κάθε επιπλέον 10 λεπτά άσκησης την εβδομάδα, τα τελομερή εμφανίζονταν κατά μέσο όρο μακρύτερα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Η προπόνηση με βάρη φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στη γήρανση, μειώνοντας τις επιπτώσεις χρόνιων νοσημάτων. Ενισχύει τους μυς, αυξάνει τον μεταβολισμό, βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία και συμβάλλει στη μείωση του σωματικού λίπους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδέονται άμεσα με τη διατήρηση υγιών κυττάρων και μεγαλύτερων τελομερών.

Παρότι η μελέτη βασίστηκε σε αυτοαναφερόμενα δεδομένα και σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, ακόμη και άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία άσκησης παρουσίασαν σημαντικά οφέλη. Ένα εύρημα που λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για όσους σκέφτονται να εντάξουν την ενδυνάμωση στην καθημερινότητά τους.

