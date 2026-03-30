Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ασταμάτητη η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «22 στα 22», ανάσα για ΠΑΣ Ναυπάκτου 62-59 τη Ανδραβίδα

Με 90-64 νίκησε η ΑΕ Ροϊτίκων τη Δύμη στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και οδηγεί αήττητη την κούρσα οδεύοντας με σταθερά βήματα προς την κατάκτηση του τίτλου.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ηρακλής Πύργου-Κεραυνός Αιγίου 57-79

ΠΑΣ Ναυπάκτου-Ανδραβίδα 62-59

Δύμη-ΑΕ Ροϊτίκων 64-90

Αστέρας Τέμενης-Αραχωβίτικα/Ακταίο 78-51

Απολλωνιάδα-ΕΑΠ 65-83

Νέοι Γλαύκου-Αίολος Αγυιάς

Διαγόρας-Ολυμπιάδα 61-65

