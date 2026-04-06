Ασταμάτητη η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «23 στα 23», «διπλό» για τον Διαγόρα, ΦΩΤΟ
Πάντα μόνη και αήττητη στη κορυφή της βαθμολογίας. Σημαντική νίκη για τους Νέους Γλαύκου, 56-47 την Ολυμπιάδα
Η ΑΕ Ροϊτίκων είναι ασταμάτητη! Νίκησε 81-71 την Απολλωνιάδα στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Α1Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει νξα βρίσκεται αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Διαγόρας επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας εκτός έδρας της Ανδραβίδας με 88-73.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
23η Αγωνιστική
ΑΕ Ροϊτίκων-Απολλωνιάδα 81-71
ΕΑΠ-Ηρακλής Πύργου 73-66
Ανδραβίδα-Διαγόρας 73-88
Αστέρας Τέμενης-ΠΑΣ Ναυπάκτου 79-70
Ολυμπιάδα-Νέοι Γλαύκου 47-56
Αίολος Αγυιάς-Δύμη 76-67
Αραχωβίτικα/Ακταίο-Κεραυνός Αιγίου 68-73
