Αστεγος βίασε 36χρονη σε πολυκατοικία στο Μπρονξ ΒΙΝΤΕΟ

«Όχι, όχι! Σε παρακαλώ σταμάτα! Πόσα μπορώ να σου δώσω για να σταματήσεις;», εκλιπαρούσε το θύμα τον 21χρονο βιαστή της, στο Μπρονξ.

01 Οκτ. 2025 9:35
Μια 36χρονη βίασε άστεγος μέσα σε πολυκατοικία της στο Μπρονξ, αναγκάζοντας την τρομοκρατημένη γυναίκα να του φωνάζει μέσα στον πανικό: «Όχι, όχι! Σε παρακαλώ σταμάτα! Πόσα μπορώ να σου δώσω για να σταματήσεις;», σύμφωνα με τους εισαγγελείς και τις αρχές.

Όπως αναφέρει η New York Post, o Κένεθ Σίριμπο, 21 ετών, φέρεται να πλησίασε τη γυναίκα γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής 28/09/2025 στην είσοδο κτιρίου στην οδό «East Gun Hill», όπου της έκλεισε το στόμα με το ένα χέρι και της πίεσε τον λαιμό με το άλλο. Στη συνέχεια την έριξε στο έδαφος και τη γρονθοκόπησε επανειλημμένα, προκαλώντας μώλωπες, πρηξίματα και κοψίματα, σύμφωνα με τη δικογραφία. Κατόπιν τη βίασε, ενώ εκείνη εκλιπαρούσε να σταματήσει.

Ο δράστης άρπαξε την τσάντα της γυναίκας, το πορτοφόλι με 250 δολάρια μετρητά, την ταυτότητά της και τα κλειδιά της, προτού τραπεί σε φυγή. Κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποίησε η αστυνομία της Νέας Υόρκης τον έδειξαν να κατεβαίνει τις σκάλες του κτιρίου ενώ ανέβαζε το παντελόνι του, έχοντας μια πετσέτα στον ώμο.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Κένεθ Σίριμπο το απόγευμα της Δευτέρας σε άλλο κτίριο του Μπρονξ, περίπου 3 χλμ. από το σημείο της επίθεσης. Κατηγορείται για βιασμό, ληστεία, διάρρηξη, μεγάλη κλοπή και απόφραξη αναπνοής και κρατείται με εγγύηση 30.000 δολαρίων.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο ανησυχητικής αύξησης των σεξουαλικών εγκλημάτων στο Μπρονξ: έχουν καταγραφεί 399 βιασμοί μέχρι στιγμής φέτος, δηλαδή 27% περισσότερους σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, ενώ σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη τα περιστατικά έχουν αυξηθεί κατά 19%. Η αστυνομία αποδίδει μέρος της αύξησης σε νομοθετικές αλλαγές που έχουν διευρύνει τον ορισμό του βιασμού, περιλαμβάνοντας περισσότερες μορφές σεξουαλικής επίθεσης.
