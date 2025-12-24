Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση
Η ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ πέτυχε νέες διακρίσεις σε Αθήνα και Βόλο.
Οι αθλήτριες του τμήματος καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ημερίδες ορίων-αστεριών που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (6-7/12) και στον Βόλο (19-21/12).
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
Αστέρι 1: Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή
Αστέρι 2: Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή, Παρασκευή Γεωργίου
Αστέρι 3: Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή, Μαριέττα Μπινιέρη, Παρασκευή Γεωργίου
Αστέρι 4: Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πέγκυ Στάμου, Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή, Μαριέττα Μπινιέρη
Αστέρι 5: Νικολέτα Καρβούνη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πέγκυ Στάμου, Ειρήνη Κούλη, Μαρία Κατσή, Μαριέττα Μπινιέρη
Αστέρι 6: Νικολέτα Καρβούνη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου
Αστέρι 7: Νικολέτα Καρβούνη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πέγκυ Στάμου, Ειρήνη Κούλη
