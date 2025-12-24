Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση

Η ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ πέτυχε νέες διακρίσεις σε Αθήνα και Βόλο.

Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση Χαμόγελα στην ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ
24 Δεκ. 2025 16:54
Pelop News

Οι αθλήτριες του τμήματος καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ημερίδες ορίων-αστεριών που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (6-7/12) και στον Βόλο (19-21/12).
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
Αστέρι 1: Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή
Αστέρι 2: Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή, Παρασκευή Γεωργίου
Αστέρι 3: Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή, Μαριέττα Μπινιέρη, Παρασκευή Γεωργίου
Αστέρι 4: Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πέγκυ Στάμου, Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή, Μαριέττα Μπινιέρη
Αστέρι 5: Νικολέτα Καρβούνη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πέγκυ Στάμου, Ειρήνη Κούλη, Μαρία Κατσή, Μαριέττα Μπινιέρη
Αστέρι 6: Νικολέτα Καρβούνη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου
Αστέρι 7: Νικολέτα Καρβούνη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πέγκυ Στάμου, Ειρήνη Κούλη

Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:55 MEN’S LOBBY VIBE SESSIONS
17:50 Τη σορό του Λευτέρη Κακουλίδη μετέφεραν οι θρύλοι του ΝΟΠ Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ΦΩΤΟ
17:44 ΑΑΔΕ: Ερευνόνται 3.000 αγρότες για μαζικές εγγραφές και διαγραφές αγρών στο Ε9 μέσα στο 2025
17:32 Κίνα: Σπάνιους μετεωρίτες ανακάλυψε η αποστολή στην αθέατη πλευρά της Σελήνης
17:24 Στο Παρά Πέντε: Οταν η Ντάλια έμαθε για τα capital controls – Η τρομερή σκηνή του επετειακού επεισοδίου
17:23 Ιδού το συλλεκτικό μετάλλιο του 14ου Ημιμαραθωνίου Αιγιάλειας
17:16 Γερμανία: Πτωχεύουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις – Ποιες κατηγορίες
17:08 Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις – Σκότωσαν στέλεχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας
17:00 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Ακυρώσεις και αλλαγές παραστάσεων
16:54 Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση
16:52 Ρωσία: Θέλει να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία
16:44 Στην Ξάνθη η δεύτερη στρατιωτική παραγωγής drones: «Θα κατασκευάζονται 1.000 το μήνα» αποκάλυψε ο Δένδιας
16:36 Αγρίνιο: Συνελήφθη 74χρονος για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του
16:34 Καιρός: Μουσκεμένα Χριστούγεννα σχεδόν σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση
16:28 Παράταση για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
16:20 Βουτσινάς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δίκαιος αγώνας, να προσέλθουν στο διάλογο»
16:12 Καφές: Ένα φλιτζάνι την ημέρα μειώνει έναν σημαντικό κίνδυνο 
16:04 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Πώς να πληρώσετε με τον μήνα
15:56 Λιβύη – Θρήνος με τον θάνατο του στρατηγού αλ Χαντάντ: «Πάλεψε για την εθνική συμφιλίωση»
15:48 Τροχαίο στη Λάρισα: 5χρονο παιδί παρασύρθηκε στην Οδό Φαρσάλων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ