Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση

Οι αθλήτριες του τμήματος καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ημερίδες ορίων-αστεριών που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (6-7/12) και στον Βόλο (19-21/12).

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

Αστέρι 1: Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή

Αστέρι 2: Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή, Παρασκευή Γεωργίου

Αστέρι 3: Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή, Μαριέττα Μπινιέρη, Παρασκευή Γεωργίου

Αστέρι 4: Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πέγκυ Στάμου, Ειρήνη Κούλη, Παρασκευή Καλύβα, Μαρία Κατσή, Μαριέττα Μπινιέρη

Αστέρι 5: Νικολέτα Καρβούνη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πέγκυ Στάμου, Ειρήνη Κούλη, Μαρία Κατσή, Μαριέττα Μπινιέρη

Αστέρι 6: Νικολέτα Καρβούνη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου

Αστέρι 7: Νικολέτα Καρβούνη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Πέγκυ Στάμου, Ειρήνη Κούλη

