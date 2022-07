Αστεροειδής με μέγεθος λεωφορείου πέρασε ξαφνικά ξυστά από τη Γη

Μέγεθος λεωφορείου ή ενός κοντέινερ είχε ένας μικρός αστεροειδής που έκανε ένα άκρως κοντινό πέρασμα από τη Γη το βράδυ της Τετάρτης, πλησιάζοντας σε απόσταση μόλις 90.000 χιλιομέτρων ή περίπου το 23% της μέσης απόστασης Γης-Σελήνης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι πριν λίγες μέρες κανένας αστρονόμος δεν είχε ιδέα ότι ο αστεροειδής πλησίαζε. Πάντως, ο εν λόγω διαστημικός βράχος με την ονομασία «2002 NF» πέρασε με ασφάλεια δίπλα από τον πλανήτη μας.

The Pan-STARRS survey in Hawaii has discovered two incoming asteroids that will get close to Earth. The bus-sized asteroids will make their closest approaches to our planet around July 6 and July 7. https://t.co/Gdz9IAm3Jr pic.twitter.com/6bIFilcy9f

