Αστυνομικό δελτίο: Σειρά συλλήψεων στην Αχαΐα για κλοπές και παραμέληση ανηλίκων

Οι δράστες ήταν ενήλικες αλλά και ανήλικοι

25 Ιαν. 2026 13:07
Pelop News

Τέσσερα περιστατικά με συλλήψεις στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες, με δράστες τόσο ενήλικες όσο και ανηλίκους.

Σύλληψη 17χρονου και της μητέρας του για κλοπή μοτοσικλέτας
Προχθές το βράδυ στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν 17χρονο, ο οποίος, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, αφαίρεσε σταθμευμένη μοτοσικλέτα. Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου.

Σύλληψη 15χρονου για παράβαση του ΚΟΚ και της μητέρας του
Χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ του Τμήματος Τροχαίας συνέλαβαν έναν 15χρονο που οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και χωρίς δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Η μητέρα του συνελήφθη επίσης για παραμέληση εποπτείας.

Σύλληψη άνδρα με ένταλμα για κλοπές
Χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Πρέβεζας για κλοπές και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Σύλληψη για κλοπή στο Αίγιο
Χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος προχθές μαζί με άγνωστη δράστιδα διέρρηξαν οικία ηλικιωμένου άνδρα, αφαιρώντας κοσμήματα μικρής αξίας και προκαλώντας φθορές 270 ευρώ.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση των υποθέσεων και τυχόν εμπλοκή άλλων συνεργών.

