Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Παράλληλα παρατάθηκε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες
Η Αστυπάλαια κηρύχτηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Αναλυτικά, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών.
Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες.
