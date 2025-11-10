Ασύλληπτη τραγωδία στο Τορίνο, δύο νεκροί θεατές στο ATP Finals!

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, που έσπευσαν έγκαιρα για να αποτρέψουν τα χειρότερα, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή ο 70χρονος και ο 78χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Molinette», αλλά δεν τα κατάφεραν

Ασύλληπτη τραγωδία στο Τορίνο, δύο νεκροί θεατές στο ATP Finals!
10 Νοέ. 2025 23:21
Pelop News

Τραγωδία στην δεύτερη ημέρα των ATP Finals στο Τορίνο, καθώς η διοργάνωση επισκιάστηκε από μια ασύλληπτη διπλή τραγωδία καθώς δύο θεατές άφησαν την τελευταία τους πνοή καθώς ένιωσαν αδιαθεσία στην «Inalpi Arena».

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, που έσπευσαν έγκαιρα για να αποτρέψουν τα χειρότερα, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή ο 70χρονος και ο 78χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Molinette», αλλά δεν τα κατάφεραν.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστά περιστατικά που έλαβαν χώρα με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους. Ο πρώτος άνδρας δεν αισθανόταν καλά το πρωί της Δευτέρας (19/11), μπροστά στο Fan Village στην Piazza d’Armi, κοντά στην Inalpi Arena, ενώ ο δεύτερος κατέρρευσε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Λορέντσο Μουζέτι και τον Τέιλορ Φριτζ.

Σε αμφότερες των περιπτώσεων, επενέβησαν άμεσα οι διασώστες και προσπάθησαν να επαναφέρουν τους άνδρες. Οι δύο θεατές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Molinette σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δυστυχώς κατέληξαν λίγο μετά την εισαγωγή τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 «Ήταν ένα θαύμα», μαρτυρία για τη σωτηρία τριών ανδρών από το Βιετνάμ, που επέζησαν 40 ώρες στη θάλασσα μετά τον τυφώνα Καλμάγκι, ΒΙΝΤΕΟ
23:39 ΗΠΑ: Γιατί απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο προσφυγή κατά του γάμου ομόφυλων ζευγαριών
23:21 Ασύλληπτη τραγωδία στο Τορίνο, δύο νεκροί θεατές στο ATP Finals!
23:12 Σύγκρουση τρένου με δίκυκλο, εξαφανίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου!
22:57 Λίβερπουλ: Παράπονα, ζήτησε εξηγήσεις για το ακυρωθέν γκολ του Φαν Ντάικ
22:48 Ιταλία: Φρίκη, φανατικοί των όπλων πλήρωναν αδρά για να σκοτώσουν για «πλάκα» Βόσνιους αμάχους στην πολιορκία του Σαράγεβο
22:37 Χάκερ από την Κίνα μόλυναν τα συστήματα αμερικανικής πόλης 15.000 κατοίκων, ο στόχος τους και οι συνέπειες!
22:27 Αυτή είναι η αιτία θανάτου του κιθαρίστα του συγκροτήματος, Έις Φρέιλι
22:17 Το μπαμ από τον Διαγόρα, έσπασε το αήττητο της ΕΑΠ! Τι συνέβη στην 6η αγωνιστική, ΦΩΤΟ
22:10 Χάνιμπαλ Καντάφι: Έπειτα από 10 χρόνια φυλακή απελευθερώθηκε με μείωση της αρχικής τεράστιας εγγύησης!
21:59 Αλεξανδρούπολη: «Πολιορκούν» με τρακτέρ το αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη
21:50 Καλιφόρνια: Ένας Stalker παρενοχλούσε τη Σίντι Κρόφορντ και την κόρη της
21:41 Στην Αργεντινή τρεις παίκτες έμειναν εκτός αποστολής γιατί δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κίτρινου πυρετού!
21:31 Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από τρία δισ. ευρώ
21:21 Εκεί έπεσαν τόνοι νερού! «Πλημμύρισαν» σε Αμφιλοχία, Αργοστόλι, Μεγαλόπολη
21:11 Οι καταθέσεις «καίνε» τον λιμενικό, κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους, ΦΩΤΟ
21:00 Ο Κώστας Καραμανλής στο Αίγιο ως πρόεδρος των Καπνοπαραγωγών
20:51 Του αξίζουν 1.000 μπράβο! Αστυνομικός με περιπολικό μετέφερε έγκυο γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στον αυτοκινητόδρομο
20:50 Σε απολογία Πάτρα 2005 και ΑΕ Αιγίου, πότε θα βγει η απόφαση
20:40 «Ο νόμος εφαρμόστηκε, η αλήθεια θα επικρατήσει», η πρώτη ανάρτηση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ