Ασύλληπτος ο 24χρονος οδηγός μηχανής που παραβίαζε φανάρια και διέφευγε από αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας

Ασυνέπεια στα αποτελέσματα των ερευνών καταγράφεται στην υπόθεση του 24χρονου οδηγού μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, ο οποίος είχε εντοπιστεί να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στο κέντρο της Αθήνα, παραβιάζοντας επανειλημμένα κόκκινα φανάρια και θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί, ωστόσο παραμένει ασύλληπτος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Ταυτοποιήθηκε επίσης και ο 24χρονος συνεπιβάτης του, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, παρότρυνε τον οδηγό να αυξήσει ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν από τον αστυνομικό έλεγχο.

Για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποσυναρμολόγησαν τη μοτοσικλέτα και να διέθεσαν τα εξαρτήματά της προς πώληση ως ανταλλακτικά. Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, το όχημα εντοπίστηκε αποσυναρμολογημένο σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου στην περιοχή της Θήβα, ενώ τμήματά του είχαν ήδη αναρτηθεί σε ιστοσελίδες αγγελιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου 2025, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο να οδηγεί τη μοτοσικλέτα με συνεπιβάτη συνομήλικό του. Ο οδηγός αγνόησε σήμα για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο συνεπιβάτης κατέγραφε την πορεία της μοτοσικλέτας σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναρτήθηκε, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι ο οδηγός διατηρούσε ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευε συστηματικά βίντεο επικίνδυνης οδήγησης και παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων συνεχίζονται.

