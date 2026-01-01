Άταμαν: «Τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε κατακτήσει τα πάντα αλλά δεν έχουμε νικήσει τον Ολυμπιακό στη EuroLeague»

Σε ρυθμούς «αιωνίου» ντέρμπι κινείται ο Παναθηναϊκός που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την κρίσιμη αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague (2/1, 21:15) κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Εργκίν Αταμάν, κατά τη διάρκεια της media day, έστειλε τις ευχές του για το νέο έτος, ενώ έθεσε το πλαίσιο της αναμέτρησης, τονίζοντας μια ιδιαίτερη στατιστική πραγματικότητα.

Παρά την ισορροπία στις εγχώριες διοργανώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, ο Τούρκος τεχνικός υπενθύμισε πως η ομάδα του αναζητά ακόμη την πρώτη της νίκη επί του Ολυμπιακού στη EuroLeague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:

Για το πώς είναι η ομάδα: «Καταρχάς, καλή χρονιά σε όλους σας, σε όλους τους ανθρώπους που μας ακολουθούν και σε όλη τη EuroLeague, όχι μόνο στους υποστηρικτές μας. Η ομάδα είναι καλά, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια της EuroLeague.

Βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό. Για μένα, παραμένει μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Και υπάρχει μια πραγματικότητα για την οποία μιλάω τώρα με τους παίκτες μου.

Τα τελευταία δύο χρόνια κατακτήσαμε τη EuroLeague, παίξαμε σε Final Four, πήραμε το ελληνικό πρωτάθλημα, κατακτήσαμε το Κύπελλο Ελλάδας. Όμως στη EuroLeague δεν έχουμε νικήσει ποτέ τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αύριο προσπαθούμε να παίξουμε το καλό μας μπάσκετ.

Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλεονέκτημα στη βαθμολογία και θέλουμε μετά από αυτό το ματς να το διατηρήσουμε, ώστε να μείνουμε στις τρεις πρώτες θέσεις».

Για την επιστροφή των παικτών: «Η ομάδα είναι εντάξει. Έχουμε κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών. Την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί παίκτες ήταν άρρωστοι, μαζί κι εγώ. Έμεινα στο σπίτι για τρεις ημέρες. Όμως, τώρα όλοι είναι υγιείς και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι».

Για τον Γκραντ: «Ο Τζέριαν Γκραντ έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, γι’ αυτό τον προφυλάξαμε από τη σημερινή προπόνηση. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα κάνει κανονικά προπόνηση και θα είναι στο παρκέ».

Για τον Σλούκα: «Ο Κώστας είναι καλά. Δεν έπαιξε στο Κάουνας, δεν έπαιξε ούτε στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, αλλά έκανε τις τελευταίες δύο ή τρεις προπονήσεις. Αύριο θα είναι στο γήπεδο».

Για τον Σαμοντούροβ: «Ο Σάμο τραυματίστηκε στο δάχτυλο δέκα λεπτά πριν πάει στο νοσοκομείο για μαγνητική. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Ήταν πολύ περίεργο για εμάς, γιατί είχε παίξει λίγα λεπτά στην προπόνηση, αλλά αμέσως έπαθε αυτό στο μικρό του δάχτυλο. Τώρα, μετά τη μαγνητική, θα δούμε τα αποτελέσματα».

Για το τι θα κρίνει το παιχνίδι: «Η EuroLeague έχει πάντα μεγάλα παιχνίδια. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν ένα ή δύο μεγάλα ματς. Όμως αυτό, φυσικά, είναι ένα κλασικό ντέρμπι, ένα ελληνικό ντέρμπι. Είναι οι δύο μοναδικές ομάδες που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν παίξει σε Final Four.

Οπότε θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ποιο είναι το κλειδί; Το κλειδί είναι να βγάλουμε καλή ενέργεια στο παρκέ. Και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη ποιότητα, μεγάλη επιθετική ικανότητα. Μπορούν επίσης να παίξουν άμυνα. Όμως η απόδοση της ημέρας σε τέτοιου είδους παιχνίδια είναι πολύ σημαντική. Ελπίζω να έχουμε καλή μέρα για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι».

Για τον Γιουρτσεβεν και τον Φαριντ: «Ναι, ο Ομέρ Γιουρτσεβεν θα συνεχίσει με την ομάδα. Ειδικά στα τελευταία δύο ή τρία παιχνίδια είχε εξαιρετική παρουσία. Όχι μόνο στο Κάουνας, αλλά και στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες μας στατιστικά.

Οπότε θα συνεχίσει μαζί μας. Ναι, φυσικά και ο Φαριντ.

Ο Φαριντ, τον πρώτο μήνα, πήρε το βραβείο MVP της EuroLeague. Μετά από λίγο έπεσε κάτω από το επίπεδο που είχε τον πρώτο μήνα. Όμως μας αρέσει το παιδί. Είναι ένας πολύ θετικός χαρακτήρας, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Θα συνεχίσουμε μαζί του μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το κίνητρο μετά τις σερί ήττες στη EuroLeague: «Μιλάτε για τη EuroLeague. Γιατί στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πριν από δύο χρόνια τους νικήσαμε και πήραμε τον τίτλο. Επίσης, πέρσι στο Κύπελλο Ελλάδας τους κερδίσαμε και κατακτήσαμε το τρόπαιο. Όμως η πραγματικότητα αφορά τη EuroLeague.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει κάποιο επιπλέον κίνητρο. Κάθε παιχνίδι είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Το κίνητρο είναι να κερδίσεις. Όπως παίξαμε το τελευταίο παιχνίδι στο Κάουνας. Παίξαμε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με την πρώτη ομάδα της βαθμολογίας, τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Και τώρα παίζουμε με τον Ολυμπιακό.

Ξέρουμε ότι για τους φιλάθλους μας είναι πολύ σημαντικό. Το ντέρμπι είναι και για αυτούς. Αλλά στο τέλος είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να κερδίσουμε.

Όπως κερδίσαμε τα τρία τελευταία παιχνίδια μας στη EuroLeague. Πήραμε τρεις πολύ σημαντικές νίκες: ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπαχτσε, μετά με τη Χάποελ και στη συνέχεια στο Κάουνας.

Αύριο ένα ακόμα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί, για μένα, ο Ολυμπιακός έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ στη EuroLeague. Και θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι.

Θέλουμε να κερδίσουμε, όπως και αυτοί. Αλλά σίγουρα κι εκείνοι σκέφτονται να μας νικήσουν άλλη μία φορά».

Πηγή:www.gazzetta.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



