«Ατέλειωτο» χειροκρότημα για την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης»

Το μουσικό μεγαλείο της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης», ξεδιπλώθηκε για μία ακόμα φορά το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στην κατάμεστη από φίλους της μουσικής αίθουσα του «Πάνθεον».

Η Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Συμεωνίδη, την καλλιτεχνική διεύθυνση της Βάγιας Ζεπάτου και τον Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο, ερμήνευσε μοναδικά έργα του Κυριάκου Σφέτσα γραμμένα γι’ αυτή και Αργεντίνικα τανγκο.

Η Ορχήστρα μετράει σημαντικές στιγμές και συνεργασίες με τον σπουδαίο Κυριάκο Σφέτσα. Μεταξύ αυτών η συμμετοχή της στους δύο εμβληματικούς δίσκους «Imaginary Flower» με ορχηστρικά έργα και στη «Γη των Aπουσιών», σε ποίηση της Κικής Δημουλά. Έχει ηχογραφήσει την μουσική για το ντοκιμαντέρ του Τώνη Λυκουρέση «Το Τραγούδι της ζωής» καθώς και μουσικές για θεατρικές παραστάσεις τις οποίες «έντυσε» ο Κ. Σφέτσας.

Την Δημοτική Αρχή εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη η οποία απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Την συναυλία παρακολούθησαν επίσης δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



