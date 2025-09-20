Αθήνα: Μαχαίρωμα και άγρια συμπλοκή!

Σοβαρό επεισόδιο, συμπλοκή με μαχαίρωμα σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Καποδιστρίου και μάλιστα υπό το φως της ημέρας.

Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν κυρίως τοξικοεξαρτημένοι, με την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Στο βίντεο του protothema.gr, διακρίνονται άτομα να συγκρούονται και να πετούν αντικείμενα, ενώ στο σημείο είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να περιθάλψει τους τραυματίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



