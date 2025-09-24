Αθήνα: Παράνομα στη χώρα ο 24χρονος που δάγκωσε αστυνομικό και μαχαίρωσε περαστικούς

Παράνομα στη χώρα βρισκόταν ο 24χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από διαδοχικές επιθέσεις σε περαστικούς και αστυνομικούς. Ο νεαρός δεν έφερε κανένα έγγραφο, ενώ η δακτυλοσκόπηση έδειξε πως δεν είναι καταγεγραμμένος σε καμία βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 22:05 στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη, ο 24χρονος επιτέθηκε με ψαλίδι σε μια γυναίκα, την ώρα που περπατούσε στον δρόμο. Στο σημείο βρίσκονταν δύο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα. Ο δράστης αντέδρασε βίαια: δάγκωσε στο πόδι τον έναν αστυνομικό και χτύπησε τον δεύτερο στο κράνος, πριν τελικά ακινητοποιηθεί και συλληφθεί.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σακίδιο του πέντε μαχαίρια και ακόμη ένα ψαλίδι. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είχε επιτεθεί νωρίτερα, στις 19:50, σε αλλοδαπό άνδρα στην οδό Μάρνης, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι με γυάλινο μπουκάλι και στη συνέχεια τον λήστεψε, αφαιρώντας του τσαντάκι με προσωπικά έγγραφα και χρήματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

