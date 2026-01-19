Αθήνα: Ταξί παρέσυρε πεζό στη συμβολή Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, όταν ταξί παρέσυρε πεζό σε πολυσύχναστο σημείο, με τον τραυματία να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

19 Ιαν. 2026 13:06
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (19/1) στο κέντρο της Αθήνα, όταν ταξί παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

