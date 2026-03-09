Αθηνών-Κορίνθου: Καραμπόλα τριών οχημάτων με δύο τραυματίες, ΒΙΝΤΕΟ
Στο ύψος της Νέας Περάμου
Καραμπόλα με τρία οχήματα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) στην Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Από το τροχαίο καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί και σοβαρές υλικές ζημιές και στα τρία οχήματα από την καραμπόλα στην Αθηνών – Κορίνθου, σύμφωνα με το korinthostv.gr.
