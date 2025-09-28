Αθλητικές μεταδόσεις: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι παίζουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Στα συνδρομητικά κανάλια θα μεταδοθούν και αρκετοί αγώνες από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Αθλητικές μεταδόσεις: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι παίζουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
28 Σεπ. 2025 10:44
Pelop News

Η 5η αγωνιστική της Super League με τα ΑΕΚ – Βόλος, Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025, το οποίο περιλαμβάνει και σπουδαία ματς από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάνταρ Βούκιτς ATP 500 τένις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Μπράντον Νακασίμα ATP 500 τένις

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Ουντινέζε Serie A

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις

14:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Πεκίνο τένις

14:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη La Liga

15:30 Novasports Start Γκρόνινγκεν – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Φούλαμ Premier League

16:00 ΕΡΤ2 ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός Super Cup γυναικών μπάσκετ

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Φιορεντίνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:30 Novasports 2HD Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς Scottish Premiership

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ Super League

17:15 Novasports Prime Έλτσε – Θέλτα La Liga

18:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Κολωνία – Στουτγκάρδη Bundesliga

19:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ομόνοια Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Supercoppa Τελικός

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Μπολόνια Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Κηφισιά Super League

19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD ACB Supercopa Endesa Τελικός

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπράγκα – Νασιονάλ Liga Portugal

20:30 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ Super League

20:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο Bundesliga

21:00 Action 24 Ρασίνγκ Κλουμπ – Ιντεπεντιέντε Liga Profesional Clausura

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Νάπολι Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ιντιάνα Φίβερ – Λας Βέγκας Έισις WNBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Φαμαλικάο – Ρίο Άβε Liga Portugal
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Επίθεση με 500 drones και 40 πυραύλους έκαναν οι Ρώσοι στην Ουκρανία – Τέσσερις νεκροί στο Κίεβο
11:54 Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού – Μέχρι στιγμής έχουν πέσει ψιχάλες
11:41 Συγκινητικές στιγμές στο Σύνταγμα με δρομείς να χαιρετούν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Κινητοποιήσεις το απόγευμα
11:30 Στέφανος Ντούσκος: «Αυτό το μετάλλιο είναι για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες»
11:22 Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο για τη Δυτική Ελλάδα – Από μεθυσμένους μέχρι σύλληψη καταδικασμένου για απάτη
11:13 Οργή του Νίκου Πλακιά για τις φωτογραφίες των σορών θυμάτων από τα Τέμπη
11:01 Μητσοτάκης: Οι εγχώριες φωνές του «όχι σε όλα» δεν θέλουν μία ισχυρή χώρα – Η ανάρτηση της Κυριακής
10:52 Έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κοτρολός – Θλίψη στο Αγρίνιο
10:44 Αθλητικές μεταδόσεις: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι παίζουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
10:42 Παναχαϊκή: Νίκη για τον κόσμο, αλλά για το 2/2
10:35 Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος ανήλικου μαθητή για την επίθεση σε 14χρονο
10:26 Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη άνδρας με πάνω από ένα κιλό κάνναβης
10:18 Ινδία: Χάος σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού – 39 νεκροί από ποδοπάτημα ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Θεσσαλονίκη: Βαριά τραυματισμένη γυναίκα από παράσυρση αυτοκινήτου
9:55 Τα 7 σημάδια που δείχνουν πως η γάτα σας θέλει να της βρείτε παρέα
9:43 Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος – Τρομερή κούρσα για το χρυσό στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας
9:40 Βουλή: Αύριο στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023
9:35 Ανδρέας Κατσανιώτης στον Peloponnisos FM: Ολες οι φωνές χωρούν – Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη για σύνθεση
9:29 Τατόι: Κοριτσάκι και η μητέρα της έπαθαν ηλεκτροπληξία από καλώδιο σε πάρκο
9:20 Μάχη με το χρόνο για να πληρωθούν οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ