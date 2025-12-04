Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και η Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας

Ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague, η -περιορισμένης διάρκειας- Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026 και το ματς Λάτσιο – Μίλαν για το Κύπελλο Ιταλίας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04.12.2025).

Επίσης, μετά το χθεσινό… κυρίως πιάτο με οκτώ αναμετρήσεις, η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα, με τον ο Ηρακλή να φιλοξενεί στο Καυτανζόγλειο τον Παναιτωλικό. Στις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει ακόμα και το Άρης – Κλουζ, για την 9η αγωνιστική του Eurocup.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ηρακλής – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Πάρμα Coppa Italia

19:15 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 Novasports 4HD Άρης – Κλουζ Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέμγκο – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

20:30 Novasports 2HD Μονακό – Παρί Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:45 Novasports 5HD Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Λάτσιο – Μίλαν Coppa Italia

22:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες League Cup Πορτογαλίας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



