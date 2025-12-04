Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και η Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας

Στις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει ακόμα και το Άρης – Κλουζ, για την 9η αγωνιστική του Eurocup.

Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και η Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας
04 Δεκ. 2025 8:58
Pelop News

Ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague, η -περιορισμένης διάρκειας- Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026 και το ματς Λάτσιο – Μίλαν για το Κύπελλο Ιταλίας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (04.12.2025).

Επίσης, μετά το χθεσινό… κυρίως πιάτο με οκτώ αναμετρήσεις, η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα, με τον ο Ηρακλή να φιλοξενεί στο Καυτανζόγλειο τον Παναιτωλικό. Στις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει ακόμα και το Άρης – Κλουζ, για την 9η αγωνιστική του Eurocup.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ηρακλής – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Πάρμα Coppa Italia

19:15 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 Novasports 4HD Άρης – Κλουζ Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέμγκο – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

20:30 Novasports 2HD Μονακό – Παρί Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:45 Novasports 5HD Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Λάτσιο – Μίλαν Coppa Italia

22:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες League Cup Πορτογαλίας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:51 Συναγερμός στη Χαριλάου Τρικούπη: Ύποπτη βαλίτσα έξω από εγκαταλελειμμένο κτίριο
10:45 Δημοσκόπηση σε γαλλικό περιοδικό: Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι υπάρχει πιθανότητα πολέμου με τη Ρωσία
10:44 Δύο συλλήψεις για υπόθεση ηρωίνης στην Αττική – Ανάμεσά τους και λιμενικός
10:44 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ψήφισμα στον Δήμα θέλουν να δώσουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας
10:36 Σεισμός στα σύνορα Κίνας–Κιργιστάν
10:30 Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο: Ο χάρτης των έργων που αλλάζουν Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία έως το 2027
10:26 Αγρότες: Κλειστά σπίτια ή κλειστοί δρόμοι;
10:25 Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί και πώς υπολογίζεται
10:16 Σύλληψη δύο αλλοδαπών στον λιμένα Πατρών για πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο
10:14 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονος για επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο
10:05 Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο: Χρησιμοποιήστε την επιρροή σας για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
10:00 Τα αιτήματα των δημαρχών στον διάλογο με τον Υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο: Χρηματοδότηση, προσλήψεις και εκλογικός νόμος
9:57 Στις 2 παραδίδεται στην κυκλοφορία ολόκληρη η Πατρών – Πύργου: Ένας δρόμος-ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα
9:55 Τραγωδία στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης: Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζομένους της ΔΕΗ, νεκρός ο οδηγός
9:50 Κάρπαθος: Ενισχύεται η προβολή του νησιού στη γερμανική αγορά
9:42 Πούτιν: Η Ευρώπη να προωθήσει την ειρήνη στην Ουκρανία αντί να την παρεμποδίζει
9:33 Λάρισα: Στο αυτόφωρο σήμερα οι αγρότες για τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια
9:32 Σπουδαία συνεργασία για Θύελλα και «Ηλιοτρόπιο»
9:30 Πάτρα: Παιδιά «όμηροι» στη μαφία των καταυλισμών – Τι τους έβαζαν να κάνουν τα κυκλώματα
9:24 Σοκ στο Ίλιον: Συνελήφθη 89χρονος σε παιδική χαρά, πρότεινε χρήματα σε 16χρονη για ερωτική συνεύρεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ