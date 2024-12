Ατμοσφαιρική ρύπανση στο Ιράν: Κλειστά σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες

Οι πολίτες στο Ιράν κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω μεγάλης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ατμοσφαιρική ρύπανση αντιμετωπίζει η Τεχεράνη και αρκετές πόλεις, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιρανική πρωτεύουσα καλύφθηκε από πυκνή κίτρινη ομίχλη, ένα συχνό φαινόμενο για τους περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους της, που είναι ωστόσο ιδιαίτερα έντονο τον χειμώνα.

Κάθε χρόνο μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, η ατμοσφαιρική ρύπανση κορυφώνεται στην Τεχεράνη, πόλη με υψόμετρο 1.400-1.800 μέτρων, λόγω του φαινομένου που ονομάζεται «θερμοκρασιακή αναστροφή» κατά το οποίο ο ψυχρός αέρας σε υψόμετρο εμποδίζει την απομάκρυνση του θερμού και με ρύπους αέρα.

Στην Τεχεράνη, η ποιότητα του αέρα σήμερα θεωρείται «επικίνδυνη», με δείκτη AQI 200, δηλαδή η συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2,5 στον αέρα υπερέβαινε δέκα φορές αυτή που θεωρείται αποδεκτή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Tehran’s severe air pollution has led to the closure of schools, universities, and government offices in the province on Wednesday and Thursday.

A football match between Esteghlal and Mes in Iran’s Hazfi Cup has been postponed.@IranSportsNews @TeamMelliTalk pic.twitter.com/debjetp9v2

— masoud hossein (@masoud_hossein) December 11, 2024