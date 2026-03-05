Ατρόμητος Πατρών: «Στον Εισαγγελέα όποιος έχει στοιχεία για στημένα»

Η διοίκηση της ομάδας στέκεται στη φάση του πρώτου πέναλτι και κάνει αναφορά για «λάσπη»

Ατρόμητος Πατρών: «Στον Εισαγγελέα όποιος έχει στοιχεία για στημένα»
05 Μαρ. 2026 9:06
Pelop News

Και ο Ατρόμητος Πατρών πήρε θέση στα όσα ακουστεί τελευταία για τη διαιτησία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αναλυτικά:
«Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις αναφορές περί «μη καθαρού πρωταθλήματος», η θέση του Ατρόμητος Πατρών είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη:
Το πρωτάθλημα κρίνεται ΜΟΝΟ μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Όχι με υπαινιγμούς, όχι με διαρροές, όχι με ανακοινώσεις εντυπωσιασμού.
Όποιος διαθέτει στοιχεία για στημένα παιχνίδια ή αλλοίωση αποτελεσμάτων οφείλει να τα καταθέσει άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι καταγγελίες χωρίς αποδείξεις δεν αποτελούν πράξη ευθύνης· αποτελούν προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και σκίασης της προσπάθειας των ποδοσφαιριστών.
Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση κάθε αναφοράς χωρίς «μισόλογα» και χωρίς υπεκφυγές. Δηλώνουμε παρόντες σε κάθε θεσμική διαδικασία που θα ρίξει φως στην υπόθεση και θα προστατεύσει την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.
Η λάσπη δεν μας αγγίζει.
Θα μπορούσαμε κι εμείς να υψώσουμε τόνους και να μπούμε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Δεν το πράττουμε. Επιλέγουμε τη θεσμική οδό, γιατί σεβόμαστε την ιστορία μας και τον κόσμο μας.
Υ.Γ. 1 Αν υπάρχει μία ομάδα που δικαιούται να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, αυτή είναι ο Ατρόμητος, καθώς από το 28ο λεπτό του αγώνα η ομάδα της Αχαϊκή έπρεπε να αγωνίζεται με δέκα ποδοσφαιριστές.
Υ. Γ.2 Τα αποτελέσματα και η τελική κατάταξη της ομάδας μας στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της και είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας για την υποδειγματική λειτουργία του οργανισμού υπό την καθοδήγηση της στιβαρής διοίκησής του.
Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται από τους περισσότερους στον χώρο της ποδοσφαιρικής Αχαΐας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:42 «Πέρασε» η επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις επόμενες εκλογές
9:33 Πένθος για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου 
9:30 Ιράν: Σεβόμαστε την Τουρκία, δεν εκτοξεύσαμε πύραυλο εναντίον της
9:20 Πάτρα: Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Κρητών ΦΩΤΟ
9:19 «Τειρεσίας ενοικιαστών»: Έρχεται «μαύρη λίστα» μισθωτών
9:12 Ωρα Πατρών: Πρόταση ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου για τον τερματισμό του πολέμου
9:10 Τέμπη – Δίκη για τα «χαμένα» βίντεο: Συνεχίζεται η κατάθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα
9:07 Του βρήκαν ηρωίνη, συνελήφθη στην Πάτρα
9:06 Ατρόμητος Πατρών: «Στον Εισαγγελέα όποιος έχει στοιχεία για στημένα»
9:06 Αμαλιάδα: Οδηγούσε ΙΧ, ενώ του είχαν πάρει τις πινακίδες κυκλοφορίας
9:03 Χρυσός «φωτιά» λόγω Μέσης Ανατολής
9:01 Μυρσίνη: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή
8:56 ΕΝΦΙΑ 2026: «Παγωμένος» ο λογαριασμός για τους περισσότερους
8:56 Βαρθολομιό: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οδηγούσε
8:49 Financial Times: Ο Τραμπ χωρίς σαφές σχέδιο για το Ιράν
8:40 Ονδούρα: Εκτελέσεις, εξαφανίσεις και βασανιστήρια από το καθεστώς Κάστρο, καταγγελίες ΟΗΕ
8:33 Στην Χαλκίδα ο επόμενος σταθμός του Μπραντ Πιτ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
8:31 Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της Ιρανικής φρεγάτας, το μήνυμα χωρίς έλεος στις ΗΠΑ
8:24 Πάτρα: Το βιβλίο «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς» παρουσιάζεται την Τετάρτη 11/03
8:24 Κρίση στην Μέση Ανατολή: Τα πλήγματα του πολέμου στον ελληνικό τουρισμό- «Παγώνουν» οι πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ