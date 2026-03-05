Ατρόμητος Πατρών: «Στον Εισαγγελέα όποιος έχει στοιχεία για στημένα»

Και ο Ατρόμητος Πατρών πήρε θέση στα όσα ακουστεί τελευταία για τη διαιτησία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αναλυτικά:

«Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις αναφορές περί «μη καθαρού πρωταθλήματος», η θέση του Ατρόμητος Πατρών είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη:

Το πρωτάθλημα κρίνεται ΜΟΝΟ μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Όχι με υπαινιγμούς, όχι με διαρροές, όχι με ανακοινώσεις εντυπωσιασμού.

Όποιος διαθέτει στοιχεία για στημένα παιχνίδια ή αλλοίωση αποτελεσμάτων οφείλει να τα καταθέσει άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι καταγγελίες χωρίς αποδείξεις δεν αποτελούν πράξη ευθύνης· αποτελούν προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και σκίασης της προσπάθειας των ποδοσφαιριστών.

Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση κάθε αναφοράς χωρίς «μισόλογα» και χωρίς υπεκφυγές. Δηλώνουμε παρόντες σε κάθε θεσμική διαδικασία που θα ρίξει φως στην υπόθεση και θα προστατεύσει την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Η λάσπη δεν μας αγγίζει.

Θα μπορούσαμε κι εμείς να υψώσουμε τόνους και να μπούμε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Δεν το πράττουμε. Επιλέγουμε τη θεσμική οδό, γιατί σεβόμαστε την ιστορία μας και τον κόσμο μας.