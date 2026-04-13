Αττική: Mεγαλόσωμο αγριογούρουνο βόλταρε στα βόρεια προάστια

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατέγραψαν κάτοικοι και επισκέπτες στην Εκάλη το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, 13 Απριλίου 2026. Ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του σε κεντρικό σημείο της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τη συχνή πλέον παρουσία του είδους στον αστικό ιστό των βορείων προαστίων.

Το ζώο εντοπίστηκε επί της Λεωφόρου Θησέως, σε πολύ μικρή απόσταση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αγριογούρουνο παρέμενε στην άκρη του οδοστρώματος αναζητώντας τροφή στα χόρτα, χωρίς να δείχνει σημάδια ενόχλησης ή επιθετικότητας από την κίνηση των οχημάτων και των πεζών.

Η παρουσία του άγριου ζώου, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερη οικειότητα στο περιβάλλον, προκάλεσε το ενδιαφέρον των περαστικών. Πολλοί ήταν εκείνοι που σταμάτησαν τα οχήματά τους για να παρατηρήσουν το ζώο από ασφαλή απόσταση, ενώ αρκετοί κατέγραψαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το φαινόμενο της καθόδου αγριογούρουνων από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας προς τις κατοικημένες ζώνες αποτελεί πλέον συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας τον προβληματισμό των τοπικών αρχών για την οδική ασφάλεια και τη διαχείριση της άγριας πανίδας στις παρυφές της πόλης.

Πηγή: protothema.gr

