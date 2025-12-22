Αττική: Οδηγός παράτησε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε το μπλόκο

Αττική: Οδηγός παράτησε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε το μπλόκο
22 Δεκ. 2025 16:08
Pelop News

Επτά οδηγοί συνελήφθησαν στην Αττική επειδή εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l, ενώ σε ένα ακόμη περιστατικό οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία συνεργείων ελέγχου της Τροχαίας που πραγματοποιούσαν αλκοτέστ.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Δεκεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Δεκεμβρίου 2025 σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της δράσης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19.712 έλεγχοι, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Για τον οδηγό που εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Όπως επισημαίνεται, οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

