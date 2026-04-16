Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών ΙΧ και μεγάλη αναστάτωση

Μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, σημαντικές οι καθυστερήσεις

16 Απρ. 2026 17:41
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (16/04/2026) μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Εξαιτίας του ατυχήματος, παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

