Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο

Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
17 Δεκ. 2025 15:19
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ο ΝΟΠ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο πάρτι και καλεί τους φίλους του
16:23 Θεσσαλονίκη: Η «νύμφη» του Θερμαϊκού
16:16 Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος
16:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου
16:00 Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και η επαφή του με τη Δυτική Αχαΐα: Κλαίνε ακόμα 18 συγχωριανοί του
15:53 Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή
15:45 Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»
15:38 Κρήτη: Συνελήφθη ο 54χρονος ερευνητής που ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του αγνοούμενου για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
15:38 Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πότε θα καταβληθεί η 1η δόση
15:33 Warner Bros Discovery: Απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων
15:25 Σταθερές και με θετικό πρόσημo οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
15:19 Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
15:18 Νέα άφιξη ξενοδοχείου στην Πάτρα;
15:11 Αλεξανδρούπολη: Τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθησαν οι γονείς
15:09 Νωρίτερα η μάχη του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη
15:01 Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος
14:53 Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες
14:46 10 ευρωπαϊκοί προορισμοί όπου τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν σαν παραμύθι
14:46 Άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο η μήνυση δημοσιογράφου και τα ερωτήματα για ΜΚΟ
14:35 Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ