Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
