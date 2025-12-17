Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

