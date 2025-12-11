Αττική Οδός: Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε αστυνομικούς προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο

Ο 28χρονος πιάστηκε πρωινές ώρες σήμερα να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, χωρίς αυτή να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας.

Αττική Οδός: Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που τραυμάτισε αστυνομικούς προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο
11 Δεκ. 2025 18:50
Pelop News

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων για τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθη ο 28χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό.

Ειδικότερα, ο 28χρονος πιάστηκε πρωινές ώρες σήμερα να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, χωρίς αυτή να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε άλλη μοτοσικλέτα. Σημειώνεται, ότι από την συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.

Όπως διαπιστώθηκε, από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την 27-10-2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα 365 ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:24 Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ ΦΩΤΟ
7:12 Τα μαθήματα μιας σύσκεψης
7:12 Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών
23:55 Υπέρταση: Η απλή καθημερινή συνήθεια που ρίχνει την αρτηριακή πίεση
23:36 Μουγκοπέτρος για το φτύσιμο του Βαλάντη: Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει
23:22 Επισημάνσεις Βενιζέλου προς Χαριλάου Τρικούπη: Πρέπει η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, πριν καταστεί το Σύνταγμα αναθεωρίσιμο
23:08 Τα 7 ζώα με την ισχυρότερη νυχτερινή όραση – Ποιο από αυτά βρίσκεται δίπλα μας ως κατοικίδιο
22:51 Στέφανος Τζίμας: Επιβεβαιώθηκε η ατυχία – Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν
22:37 ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
22:24 Ο ΠΑΟΚ έφυγε με βαθμό από τη Βουλγαρία – Ήρθε 3-3 με τη Λουντογκόρετς
22:11 Το παρασκήνιο της εκλογής Πιερρακάκη στο Eurogroup: Οι συμμαχίες, οι «υποσχετικές» και η στρατηγική που έκρινε το αποτέλεσμα
22:00 Αυτισμός: Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο σύντροφός σας ανήκει στο φάσμα
21:50 Τεράστια νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Σαμσούντα – Κέρδισε 2-1 με τρομερό τον Κοϊτά
21:32 Δέσμευση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν να εντείνουν τις επαφές και τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών
21:22 Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα
21:13 Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: «Πρώτη φορά βλέπουμε σκυλί με τέτοια απάθεια» λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ
21:01 Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου
20:57 Τζουβέκας στον peloponnisos FM: «Δύσκολο να πεις όχι στο project του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας»
20:53 Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά – Δάσκαλος ο 4χρονος γιος της
20:44 Κατηγορείται το ChatGPT ότι ενθάρρυνε ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ