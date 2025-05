Ατύχημα για ιστιοφόρο στο Μπρούκλιν-Πολλοί τραυματίες VIDEO

Ένα ασυνήθιστό ατύχημα έγινε πριν από λίγες ώρες στη Γέφυρα Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, όπου ένα μεξικανικό ιστιοφόρο χτύπησε το κατάρτι του και έπεσε πάνω στην Γέφυρα.

Το τεράστιο ιστιοφόρο είναι το ARA Cuauhtémoc, εκπαιδευτικό σκάφος του Μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη επίσκεψη στη Νέα Υόρκη.

Το πλοίο έχασε μέρος από το κατάρτι του, μεγαλύτερο σε ύψος από τη γέφυρα Μπρούκλιν, το οποίο κατέπεσε στη συνέχεια πάνω στο κατάστρωμα.

Appears that the Mexican Navy sailing vessel ARA Cuauhtémoc just demasted itself on the Brooklyn Bridge in New York City.

