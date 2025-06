Αυλαία για το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Ολοκληρώθηκε το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος», με την τελετή λήξης να λαμβάνει χώρα την Κυριακή 22 Ιουνίου, στον κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου.

Μέσα σε τεταμένο κλίμα, λόγω των τελευταίων πολεμικών εξελίξεων στον πλανήτη, η 4η εκδοχή του φεστιβάλ που φέρει το όνομα του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, με φετινό θέμα, «Σύνορα και Σκιές», έστειλε με την τελετή λήξης του ένα αντιπολεμικό μήνυμα και την επικράτηση της ειρήνης παγκοσμίως.

Πριν την απονομή των βραβείων στις ταινίες που διακρίθηκαν, προηγήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις για την ακαδημαϊκό και σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή και τον ηθοποιό Άρη Σερβετάλη, οι οποίοι ένωσαν τις φωνές τους ενάντια στο εμπόλεμο κλίμα που επικρατεί παγκοσμίως.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αδέσποτων Ζώων Δήμου Αιγιαλείας κ. Γιώργος Φραγκονικόπουλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ κ. Ανδρέας Άννινος, ο συντονιστής του φεστιβάλ κ. Θοδωρής Πανουτσόπουλος, ενώ εκ μέρους της οικογένειας του Θόδωρου Αγγελόπουλου η κα Φοίβη Οικονομοπούλου και η Ελένη Αγγελοπούλου απένειμαν τιμητικές διακρίσεις. Την τελετή λήξης παρουσίασε o Δημήτρης Γκαβέρας και η Νέλλυ Πεφάνη.

Τα βραβεία του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Αγγελοπούλου

Δημήτρης Αναγνώστου

Βασίλης Κατσούπης

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: Abraham, των Rega Gamini & Elnaz Ghaderpoor (Ιράν) – Χρηματικό Έπαθλο 1000 €

Σκεπτικό της επιτροπής

Για μία ταινία που μέσα από την καλλιτεχνικής αυστηρότητα, την αριστοτεχνική της οπτική αφήγηση και την σύγχρονη θεματικής της, κατάφερε να αγγίξει ζητήματα πίστης, βίας και ταυτότητας, αμφισβητώντας τις κληρονομημένες μας πεποιθήσεις, τις προσωπικές και πολιτισμικές μας αξίες, το βραβείο καλύτερης ταινίας απονέμεται στην ταινία Αbraham των Reza Gamini και Elnaz Ghaderpour

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Vox humana, του Don Josephus Rafael Eblahan (Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ)

Σκεπτικό της Επιτροπής

Για την τολμηρή και οπτικά ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση που κατορθώνει να στήσει μια άρτια – αισθητικά και αφηγηματικά – κινηματογραφική εμπειρία, εντός της οποίας συνυφαίνονται το προσωπικό με το συλλογικό και τα ζητήματα της «φωνής» απλώνονται στην πολιτισμική και πολιτικής τους διάσταση, το βραβείο σκηνοθεσίας απονέμεται στην ταινία Vox Humana του Don Josephus Raphel Eblahan.

Βραβείο Σεναρίου: New, της Zhenia Kazankina (Ρωσία)

Σκεπτικό της επιτροπής

Για τη σύνθετη δραματουργική της ανάπτυξη και την αυθεντικά κινηματογραφική της αφήγηση, που επενδύει σε μια ελλειπτική, σχεδόν ποιητική προσέγγιση, θέτοντας στο επίκεντρο την εμπειρία της μετάβασης, της αλλαγής και της απώλειας και κατορθώνει – συνδυάζοντας αρμονικά την εσωτερικότητα με τον κοινωνικό σχολιασμό – να αναδείξει τις αντιθέσεις του σύγχρονου κόσμου, το βραβείο σεναρίου απονέμεται στην ταινία «New» της Zhania Kazankina.

Βραβείο Κοινού: Skeleton Tree, του Χάρη Ζαλαβρά (Ελλάδα)

Τιμητική Διάκριση:

Στον Victor Fabiancic για την ερμηνεία του στην ταινία That‘s how I love you, του Mario Macedo (Κροατία, Πορτογαλία)

Σκεπτικό της επιτροπής

Για τη λεπτότητα και την ευαισθησία μιας ερμηνείας που, μέσα από μετέωρα βλέμματα, σιωπές και μια αδιαφανή, σχεδόν εύθραυστη σωματικότητα, καταφέρνει με συγκινητική ωριμότητα και ακρίβεια να αποτυπώσει την υπόγεια συναισθηματική ένταση ενός παιδιού που έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπο με την ηθική συνείδηση και την έννοια της ευθύνης καθώς ανακαλύπτει σταδιακά και αναμετράται με τους «σωστούς και τους λάθος τρόπους» της αγάπης και της συνύπαρξης, απονέμεται ειδική μνεία στον Βίκτορ Φαμπιγιάντσιτς για την ερμηνεία του στον ρόλο του Ιβάν, στην ταινία That’s How I Love You του Mario Macedo.

Ειδική Μνεία:

Αcross the River, του He Shengjie (Κίνα)

Σκεπτικό της επιτροπής

Για μία ταινία που η χορογραφία των ηθοποιών, σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο κάδρο, εντός του οποίου το τοπίο παράγει μια γεωμετρική σύνθεση ακριβείας, όπου κυριαρχούν οι έντονες οριζόντιες της φύσης ενώ οι ανθρώπινες φιγούρες δημιουργούν τις κάθετες, με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν η εντύπωση του εγκλωβισμού και της ηρεμίας μέσω μιας διαρκούς και ανεπαίσθητα μεταβαλλόμενης κίνησης.

Βραβείο Θόδωρος Αγγελόπουλος

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Φοίβη Οικονομοπούλου

Ελένη Αγγελοπούλου

Στις ταινίες : New, της Zhenia Kazankina (Ρωσία) και On the way, του Samir Karahoda (Κόσοβο)

Σ’ έναν κόσμο ρευστό, όπου όλα αμφισβητούνται βίαια. Σύνορα, πατρίδα, κοινότητα, οικογένεια, φύλο, ταυτότητα. Όπου όλοι μπορούν να διεκδικούν, να κατακτούν αμφισβητώντας και αγκαλιάζοντας όποια πληροφορία ως γνώση.

Μία γυναίκα διασχίζοντας τον χωροχρόνο, μπαίνει στο εσωτερικό περιβάλλον ως dog sitter και αναβιώνει με εικόνες, αξίες άλλης εποχής, συναντώντας ανθρώπους ρευστούς και χωρίς πνευματική επαφή. Μόνη σταθερά το κατοικίδιο και το διάφανο ολόγραμμα του άφυλου ανθρώπου. Μία ταινία με κλασική και δομημένη γραφή, το New της Ζένια Καζάνκινα.

Απονέμεται execo το βραβείο Θόδωρος Αγγελόπουλος 2025 στον Σαμίρ Καραχόντα για την ταινία “On the way” όπου ο φακός περιγράφει τα άτομα, την φύση, την αρχιτεκτονική, τα τοπία, τα συναισθήματα, με σεβασμό, διακριτικότητα χωρίς να τα κρίνει. Με γενναιότητα και διαχρονικότητα, ο ήχος σε πλήρη αρμονία με την εικόνα καταφέρνει να αποτυπώσει με ακρίβεια, ανθρωπισμό και χιούμορ την Βαλκανική μας οικουμενικότητα.

Βραβείο GSC (Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανδρέας Σινάνος GSC, AFC

Φραντζέσκα Ζωναρά GSC

Παναγιώτης Σαλαπάτας GSC

Ειδική μνεία

…απονέμεται για την κινηματογράφηση στην ταινία Reminiscence (Λιθουανία) του σκηνοθέτη Kristijonas Dirsé με Διευθυντή Φωτογραφίας Vytautas Katkus για την ενδιαφέρουσα συνύπαρξη δύο διαφορετικών χρονικά κόσμων μέσα από την φωτογραφία.

Ειδική μνεία απονέμεται επίσης

…και για την κινηματογράφηση στην ταινία ROGER (Ελλάδα) του σκηνοθέτη Θάνου Μήτσιου με διευθυντή φωτογραφίας τον Ευάγγελο Πολυχρονόπουλο για την νατουραλιστική προσέγγιση στην φωτογραφία καθώς και για την ιδιαιτερότητα της σύνθεσης των πλάνων.

Βραβείο Καλύτερης Κινηματογράφησης απονέμεται

…στην ταινία Across the River (Κίνα) του HE SHENGJIE με διευθυντή φωτογραφίας τον Zhang Zhihao για την οργανικά δεμένη κινηματογράφηση με την αφήγηση, την καθαρότητα της ματιάς της και την σύνθεση του κάδρου.

Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας:

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΚΛΕ.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ απονέμει Τιμητική Διάκριση στην ταινία Άβελ / Abel του Κωνσταντίνου Καραμαγγιώλη (Ελλάδα, 2025), διότι με δραματουργική οικονομία και ευρηματικότητα εκφράζει την ανάγκη κατάρριψης των στερεοτύπων που διατρέχουν την ελληνική κοινωνία και εμποδίζουν την αποδοχή της διαφορετικότητας. Με εξαιρετική φωτογραφία και ωραίο ρυθμό στο μοντάζ, η ταινία, μέσα από τη λόγω συνθηκών συνάντηση δύο αντίθετων κόσμων, αποτυπώνει με ευαισθησία την αναζήτηση της συγχώρεσης και της αγάπης.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ απονέμει Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Μυθοπλασίας του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» στην ταινία Brugёs / On the Way του Samir Karahoda (Κόσοβο, 2024), διότι με ένα ολοκληρωμένο σενάριο, ρεαλιστικό ύφος και όχημα μια προσωπική ιστορία σχολιάζει ένα ευρύτερο πολιτειακό σύστημα που χαρακτηρίζεται από κοινωνικές διακρίσεις, γραφειοκρατικά εμπόδια και έλλειψη ευκαιριών, που απογοητεύει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην προφανώς αναπόφευκτη μετανάστευση τους: μια διαρροή εγκεφάλων και ταλέντων. Ταυτόχρονα όμως και παρά την ορατή απουσία ελπίδας για ουσιαστικές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στην πατρίδα τους και την αβεβαιότητα για το πού και αυτοί οι ίδιοι θα καταλήξουν στη ζωή, οι δύο άντρες βρίσκουν παρηγοριά και αντλούν δύναμη από την κοινή τους αισιοδοξία για το μέλλον.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μάκης Παπαδημητρίου

Εύα Στεφανή

Παναγιώτης Φαφούτης

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: A move, της Elahe Esmaili (Ιράν) – Χρηματικό Έπαθλο 1000 €

Σκεπτικό της επιτροπής

Με βαθιά ευαισθησία και αφοπλιστική ειλικρίνεια, το A Move της Elahe Esmaili από το Ιράν, καταφέρνει να αποτυπώσει την ένταση ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και τα πολιτισμικά καθήκοντα, μέσα από τον μικρόκοσμο μιας οικογενειακής μετακόμισης. Η σκηνοθέτιδα, τοποθετώντας τον ίδιο της τον εαυτό στο επίκεντρο, δεν καταγράφει απλώς μια στιγμή μετάβασης, αλλά σκηνοθετεί με διακριτικότητα και δύναμη έναν εσωτερικό και κοινωνικό σεισμό – αυτόν της σύγκρουσης γενεών, φύλων και αξιών στο σύγχρονο Ιράν.

Η ταινία ξεχωρίζει όχι μόνο για τη μορφική της απλότητα αλλά και για τον συναισθηματικό της πλούτο. Το βλέμμα της κάμερας είναι ταυτόχρονα τρυφερό και αμείλικτο, ενώ το μοντάζ υφαίνει αριστοτεχνικά τον διάλογο ανάμεσα στη σιωπή και την έκρηξη. Με τρόπο άμεσο και ανεπιτήδευτο, το A Move μας υπενθυμίζει πως το προσωπικό είναι πολιτικό – και ότι το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου μπροστά στην κάμερα, μπορεί να γίνει πράξη καλλιτεχνικής και κοινωνικής αντίστασης.

Βραβείο Κοινού: Προσεχώς, της Λίζας Θεμελή (Ελλάδα)

Ειδική Μνεία

“Αποχαιρετισμός: Ξαφνικά η Μνήμη Άρχισε να Θυμάται” (Farewell: And Suddenly Memory Began to Remember), της Άντας Πίτσου (Ελλάδα)

Σκεπτικό της επιτροπής

Η σκηνοθέτις προσέγγισε με εξαιρετική ευαισθησία το ζήτημα της απώλειας μνήμης, που σταδιακά επιφέρει και τον αφανισμό της ταυτότητας του αγαπημένου προσώπου. Η σκηνοθετική της γραφή, ευρηματική και τολμηρή, δεν άφησε κανένα περιθώριο για μελοδραματισμούς αλλά αντίθετα μας έκανε κοινωνούς μιας συγκλονιστικής και πανανθρώπινης ιστορίας.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANIMATION

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Κωνσταντίνος Κακαρούντας

Άννα Οικονόμου

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation: Almost Forgotten, των Ντιμίτρι Μιχαΐλοβιτς και Μιγκέλ Λίμα (Πορτογαλία)

Σκεπτικό της επιτροπής

Η πολυεπίπεδη ταινία, γεμάτη σύμβολα, κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών στην προσπάθεια συνάντησης και κατανόησης δυο γενεών, της εγγονής και του παππού. Βλέποντας με τα μάτια της, ακολουθούμε την εγγονή, σε ρυθμούς γρήγορους, σαν να μας κυνηγάει κάτι, στο σπίτι, στον χρόνο, σε γεγονότα της ζωής του παππού σχεδόν ξεχασμένα, που όμως τον σημάδεψαν. Σε έναν κόσμο αναμνήσεων, σε έναν κόσμο ασπρόμαυρο, το πουλί – ψυχή είναι το μόνο που φέρει φως και χρώμα. Ο πόλεμος, ο εκτοπισμός, τα διλήμματα, η απώλεια, τα πρόσωπα και τα προσωπεία, η ματαίωση και η ματαιότητα της ζωής γίνονται εικόνες, ανάσες, ήχοι, διάλογοι. Μια ταινία, με εικαστική αρτιότητα και εξαιρετικά ενδιαφέρον σενάριο, που μας βοηθά να σκεφτούμε μήπως οι, σχεδόν ξεχασμένες, ιστορίες ηλικιωμένων, σχεδόν ξεχασμένων, ανθρώπων μας κάνουν να δούμε καλύτερα το νόημα της ζωής. Ίσως για αυτό μόλις τελειώσει θέλεις να την ξαναδείς.

Βραβείο Κοινού: Zarko, You Will Spoil the Child!, των Βέλικο και Μιλιβόι Πόποβιτς (Κροατία, Γαλλία)

Ειδική Μνεία Σεναρίου Animation: Zarko, You Will Spoil the Child!, των Βέλικο και Μιλιβόι Πόποβιτς (Κροατία, Γαλλία)

Σκεπτικό της επιτροπής

Η ταινία animation μικρού μήκους «Zarko, You Will Spoil the Child!», αποτελεί μια τρυφερή, χιουμοριστική και βαθιά νοσταλγική αναδρομή στην παιδική ηλικία ενός κοριτσιού στο Σπλιτ της δεκαετίας του 1980. Η ταινία αφηγείται τις αναμνήσεις της μικρής Τίσια, μέσα από έξι σύντομα κεφάλαια γεμάτα οικογενειακές ιστορίες, καθημερινές στιγμές και αναφορές της εποχής. Αλλά πάνω απ’ όλα, η ταινία είναι ένας συγκινητικός φόρος τιμής στην αγάπη ενός παππού και της γιαγιάς που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν την εγγονή τους χαμογελαστή.

Η αισθητική της ταινίας ξεχωρίζει με τη χρήση ασπρόμαυρων σκίτσων και απαλών χρωμάτων ακουαρέλας, που θυμίζουν εικονογραφήσεις εφημερίδων της δεκαετίας του ’80. Η εικονογραφήγηση εμπλουτίζεται με αρχειακό υλικό, όπως φωτογραφίες και αποσπάσματα από ειδήσεις, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει το προσωπικό με το ιστορικό. «Zarko, You Will Spoil the Child!» είναι μια συγκινητική ωδή στην παιδική αθωότητα, την οικογενειακή αγάπη και τις πολιτισμικές μεταβάσεις μιας εποχής, που καταφέρνει να αγγίξει το κοινό με την ειλικρίνεια του σεναρίου και την καλλιτεχνική της αρτιότητα.

Ειδική Μνεία Animation: Poppy Flowers, της Ευρυδίκης Παπαϊακώβου (Εσθονία)

Η ταινία “Poppy Flowers” αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη και ποιητική εξερεύνηση της μνήμης και της σχέσης μητέρας-κόρης. Ο πειραματικός χαρακτήρας της ταινίας με την ευφάνταστη εναλλαγή εικόνων και συμβολισμών, καθώς και η υποβλητική ηχητική επένδυση, συνδυάζονται εξαιρετικά, αποδίδοντας περίπλοκα συναισθήματα και εσωτερικές συγκρούσεις, ενώ διατηρεί παράλληλα μία ατμόσφαιρα γαλήνια και ονειρική.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Ανδρονίκου

Μιρέλλα Λεγάκη

Κωστής Ραμπαβίλας

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: Κλημεντίνη, του Γιώργου Σταγάκη

Σκεπτικό της επιτροπής:

Ο σκηνοθέτης με αμεσότητα στην κινηματογράφηση και διακριτικότητα στην προσέγγιση, αποτυπώνει την διαδικασία χειραφέτησης μίας νεαρής γυναίκας από το γεμάτο στερεότυπα οικογενειακό και περιορισμένο κοινωνικό της περιβάλλον, η οποία αποφασίζει να κυνηγήσει τα όνειρά της με κριτήριο την αγάπη για τις επιλογές της. Η ταινία χαρακτηρίζεται από αφηγηματική και δραματουργική οικονομία, στιβαρά πλάνα, ωραίο ρυθμό στο μοντάζ και όμορφη μουσική.

Βραβείο Κοινού: Αχέροντας, της Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου

Τιμητική διάκριση: Χριστούγεννα από χιόνι, του Στρατή Αλβανού

Σκεπτικό της επιτροπής

O σκηνοθέτης, στη διάρκεια διακοπών στον τόπο που γεννήθηκε, δημιούργησε ένα στοχαστικό ντοκυμανταίρ. Μια διαφορετική ματιά στην ύπαιθρο και τους ανθρώπους της την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και το ίδιο το χιόνι, που εδώ δεν εξιδανικεύεται ως κάτι ονειρικό, αλλά προβάλλεται η υλικότητα του, ήδη από το πρώτο πλάνο με τον ήχο των βημάτων και το chiaroscuro: τα έντονα κοντράστ ιδιαίτερα στα εσωτερικά πλάνα. Εξαιρετική κινηματογράφηση και μοντάζ, μια άρτια πειραματική ταινία μόλις 11 λεπτών.

